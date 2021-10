TIS podáva pre Ficove zlaté mince podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií

Majetok v daňových priznaniach chýbal

Pokuta vo výške troch mesačných platov

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) sa rozhodla dať podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby sa zaoberal majetkovými pomermi poslanca Roberta Fica (Smer-SD).Podľa TIS totiž vysvetlenie Fica k tomu, že mu počas tohtoročnej dovolenky ukradli z kancelárie v centrále strany Smer – sociálna demokracia (Smeru-SD) 50-tisíc eur a zlaté mince, nekorešponduje s jeho majetkovými priznaniami. Mimovládka to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.„Fico sa k vlastníctvu majetku, ktorý prevyšuje jeho každoročný príjem, priznal na uniknutej policajnej nahrávke z poľovníckej chaty pri Leviciach. Včera (v stredu 27. októbra, pozn. SITA) ponúkol vysvetlenie, podľa ktorého neverí bankám a časť úspor získaných predajom zariadenia jeho predchádzajúceho bytu mal v hotovosti. Opozičný politik tým podľa všetkého myslel zariadenie z bytu daňového podvodníka Ladislava Bašternáka v komplexe Bonaparte, z ktorého sa vysťahoval v roku 2019,“ konštatovala TIS.Ako ďalej poznamenala, už vtedy prenikli na verejnosť informácie, že byt bol zariadený luxusne. Vo Ficových majetkových priznaniach, ako priblížila TIS, ale takýto hnuteľný majetok nefiguruje. Uvádzal v nich iba zariadenie jeho rekreačnej chaty v Malých Levároch (do roku 2018).Podľa TIS by parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií mohlo zaujímať aj to, že v majetkových priznaniach Roberta Fica nefigurujú zlaté mince, čo môže byť v sumáre hnuteľná vec s hodnotou prevyšujúcou 35-násobok minimálnej mzdy, pri ktorej je povinnosť ju uviesť.„Cena jednej takejto investičnej mince sa pohybuje od 1 500 eur nahor,“ ozrejmila mimovládka. Dodala, že za neúplné alebo nepravdivé majetkové priznanie Ficovi hrozí finančná pokuta vo výške troch mesačných platov.