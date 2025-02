TIS sa správou o vnímaní korupcie zapojila do boja proti súčasnej vláde, tvrdí ministerstvo spravodlivosti – VIDEO

Je zostavený zo subjektívnych názorov

Pocitové argumenty opozície

Historický prepad v rebríčku

11.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa ohradilo voči správe Transparency International Slovensko (TIS) o vnímaní korupcie, podľa ministerstva neodráža objektívnu realitu. Ako rezort uviedol vo svojej reakcii na predmetnú správu, táto správa ani nemôže odrážať realitu, keďže nepracuje so žiadnymi objektívnymi dátami.„Rebríček je zostavený výlučne zo subjektívnych názorov a pocitov vybraných ľudí, ktorých identitu nepoznáme, pričom podľa vyjadrení Transparency International Slovensko len vieme, že majú pochádzať z podnikateľského prostredia," tvrdí MS SR.Za hrubú manipuláciu označilo komentár TIS na tlačovej konferencii k rebríčku globálneho vnímania korupcie, ktorý zostavuje centrála Transparency International. Poukazuje pri tom na časové, zdrojové i faktické hľadisko.„Slovenská pobočka TIS pridala k rebríčku svojej centrály príbeh založený na pocitoch a názoroch vopred zaujatých ľudí, ktorí vo väčšine prípadov otvorene vystupujú proti súčasnej vláde, podieľajú sa na protivládnych protestoch, hlásia sa k opozícii, medzi nimi kandidáti Progresívneho Slovenska/Spolu, Za Ľudí, nominanti bývalej Matovičovej vlády a na názoroch protivládnych médií denníka SME, denníka N, Aktuality.sk a Týždeň. Presne na záveroch týchto médií bola zostavovaná konšpiračná Správa o právnom štáte, ktorú vláda SR žiada od Európskej únie opraviť," uvádza ministerstvo spravodlivosti.TIS uvádza, že rebríček za vlaňajšok reflektuje zmeny, ktoré schválila súčasná vláda. Ide napríklad o zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Národnej kriminálnej agentúry či novelizáciu Trestného zákona.„Podľa slov zástupcov TIS mapuje rebríček vnímania korupcie obdobie do septembra 2024. Novela trestného zákona a poriadku bola účinná od 6. augusta 2024, teda necelé dva mesiace, Národná kriminálna agentúra bola zrušená od 1. septembra 2024 a agenda po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry prešla na iné zložky v rámci prokuratúry, pričom dozor v kauzách bol zachovaný," oponuje rezort spravodlivosti.Podľa neho to len potvrdzuje, že vyjadrenia TIS sú len pocitovými argumentmi opozície, no objektívnu realitu iste neodrážajú. Každému, kto sa o tému seriózne zaujíma, ministerstvo odporúča, aby vyjadrenia TIS a samotný rebríček konfrontoval s realitou.„Dnešnú správu TIS považujeme za hoax a vnímame ju ako zapojenie mimovládnej organizácie do boja proti súčasnej vláde," uzavrelo ministerstvo.Slovensko sa v rebríčku vnímania korupcie (CPI), zostavovanom každoročne organizáciou Transparency International prepadlo o dvanásť priečok na 59. miesto spomedzi 180 krajín.TIS informovala, že ide v tejto súvislosti o historický prepad, pričom SR sa zosunula z dosiaľ najlepšieho 47. miesta. V rámci krajín Európskej únie sa podľa TIS podobne prepadli v poslednom desaťročí iba Cyprus a Malta medzi rokmi 2015 a 2016.„Mimoriadny je aj pokles skóre o päť bodov z 54 na aktuálnych 49 bodov zo sto možných (čím vyššie skóre, tým menej korupcie). V aktuálnom vydaní sa rovnako ako my medziročne prepadlo iba šesť ďalších krajín a viac iba jediná a to Eritrea o mínus osem bodov. Z hľadiska skóre aj umiestnenia sme tak klesli na úroveň výsledkov zo sklonku tretej Ficovej vlády po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," zdôraznila TIS.Podotkla tiež, že globálny rebríček vnímania korupcie sa zostavuje na základe indexov nezávislých inštitúcií mapujúcich rok až dva dozadu.„Slovenska sa týkalo 10 z nich, pričom deväť zachytávalo už obdobie štvrtej vlády Roberta Fica. Na rozdiel od vlaňajšieho umiestnenia, ktoré ešte reflektovalo obdobie predchádzajúcich vlád Eduarda Hegera a čiastočne aj Ľudovíta Ódora, ide už o vizitku aktuálnej vlády," uviedla TIS.