Tisíce áut jazdia bez povinného zmluvného poistenia

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Za posledných 20 rokov narástol počet áut na slovenských cestách o 46 %. Podľa štatistík policajného zboru bolo na Slovensku evidovaných k 30. septembru tohto roka 3.274.987 motorových vozidiel. Všetky by mali byť, podľa zákona, povinne poistené, no podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov je približne 60.000 až 80.000 z nich trvalo nepoistených. Vodičovi, ktorý jazdí na aute bez povinného zmluvného poistenia (PZP), hrozí pokuta až do výšky 3320 eur.vysvetľuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia spoločnosti Komunálna poisťovňa. Ak nehodu spôsobí auto bez PZP, škodu uhradí poškodenej strane poistný garančný fond. Následne si od vinníka vymáha celú výšku plnenia súdnou cestou, resp. prostredníctvom exekútora. Poistný garančný fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá evidovala v minulom roku viac ako 2700 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez poistenia a z garančného fondu vyplatila poškodeným sumu vo výške 6,7 milióna eur. V medziročnom porovnaní ide o 221-percentný nárast. Najvyššie vyplatené plnenie z jednej škodovej udalosti spôsobenej nepoisteným vozidlom dosiahlo v tomto roku výšku 4 milióny eur.Práve prudký nárast škôd viedol viaceré poisťovne k zmenám v PZP.zdôrazňuje Zemánek.