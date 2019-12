Tisíce ľudí demonštrovali proti udeľovaniu občianstva nemoslimom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Guváhátí 12. decembra (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali vo štvrtok v indickom štáte Ásam proti návrhu zákona, ktorý nemoslimským imigrantom uľahčuje získanie občianstva Indickej republiky, informovala agentúra AP. Polícia zatkla desiatky ľudí a vo štvrtok vyhlásila zákaz vychádzania.Návrh novely zákona o štátnom občianstve schválila horná komora indického parlamentu v stredu. Imigrantom z Pakistanu, Afganistanu a Bangladéša uľahčuje získanie občianstva. Pred vstupom do platnosti musí novelu ešte podpísať indický prezident, čo je však len formálny úkon.Demonštranti v štáte Ásam ležiacom na severovýchode Indie s návrhom zákona nesúhlasia. Obávajú sa, že migranti sa nasťahujú do tohto pohraničného štátu a oslabia kultúrny a politický vplyv pôvodných obyvateľov. Polícia podľa AP zasahovala proti demonštrantom na viacerých miestach v tomto štáte a použila obušky i slzotvorný plyn.Indický premiér Naréndra Módí obyvateľov vyzval, aby zachovali pokoj. "" uviedol premiér na Twitteri.Kritici považujú návrh zákona za diskriminačný, pretože sa nevzťahuje na moslimov. V štáte Ásam tvoria moslimovia zhruba tretinu obyvateľstva.Legislatíva uľahčuje získanie indického občianstva pre príslušníkov hinduistických, sikhských, budhistických, kresťanských, zoroastrijských a džinistických menšín, ktoré sú v susedných prevažne moslimských krajinách vystavené náboženskej perzekúcii." uviedol v parlamente indický minister vnútra Amit Šáh.Organizácia Amnesty International India kritizovala skutočnosť, že zákon povoľuje diskrimináciu na základe náboženského vyznania a je v rozpore s ústavou krajiny i s medzinárodnými ľudskými právami.Viacerí opoziční poslanci uviedli, že sa v súvislosti s návrhom zákona obrátia na súd.Úrady v štáte Ásam v roku 2018 zverejnili register občanov, na ktorý neboli zaradené takmer dva milióny ľudí. Títo obyvatelia boli zároveň vyzvaní, aby dokázali svoju indickú štátnu príslušnosť, inak budú vyhlásení za ľudí bez štátnej príslušnosti. Novela zákona o občianstve by podľa AFP mohla poskytnúť ochranu a zrýchlenie procesu udelenia občianstva mnohým hinduistom, ktorí na zoznam neboli zaradení.