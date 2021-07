Tisíce ľudí na malom priestore sú riziko, SaS víta Lengvarského podmienku k účasti na omši s pápežom

aktualizované 20. júla, 15:27



20.7.2021 (Webnoviny.sk) -Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta rozhodnutie ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), že podmienkou návštevy svätých omší, ktoré bude v septembri na Slovensku celebrovať pápež František , bude plná zaočkovanosť účastníkov. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák. Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) doplnila, že ju tento krok veľmi teší.„Udalosť s tisícami ľudí na malom priestore je vždy veľmi riziková, preto je podmienka očkovania namieste. Rovnako ma teší, že aj katolícka cirkev na Slovensku jednoznačne očkovanie podporuje. Koniec koncov, aj sám pápež František verí vedcom a nechal sa očkovať. Toto je určite vzor hodný nasledovania," uviedla Bittó Cigániková vo svojom profile na sociálnej sieti.Tento návrh podporuje aj strana Za ľudí. „Návšteva Svätého Otca je osobitnou a mimoriadnou udalosťou a nedá sa porovnávať s futbalovými zápasmi na štadiónoch. Aj preto tu platia prísnejšie pravidlá, tak ako to navrhol minister zdravotníctva," konštatovalo pre agentúru SITA tlačové oddelenie Za ľudí. Hlava katolíckej cirkvi pápež František začiatkom júla potvrdil, že v septembri oficiálne navštívi Slovensko. Návšteva by mala trvať od 12. do 15. septembra 2021.