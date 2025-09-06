|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 6.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. septembra 2025
Tisíce ľudí protestovali v srbskom Novom Sade, polícia použila slzotvorný plyn aj omračujúce granáty
Počas protivládnych protestov v srbskom meste Nový Sad zadržali 42 ľudí. Polícia použila slzotvorný plyn na rozohnanie davu, uviedol minister vnútra Ivica ...
Zdieľať
6.9.2025 (SITA.sk) - Počas protivládnych protestov v srbskom meste Nový Sad zadržali 42 ľudí. Polícia použila slzotvorný plyn na rozohnanie davu, uviedol minister vnútra Ivica Dačić.
Niekoľko tisíc ľudí sa v piatok večer zišlo, aby požadovali predčasné voľby. Ide o pokračovanie študentských protestov po tragickom zrútení strechy železničnej stanice v severnom Srbsku pri ktorom zahynulo 16 ľudí.
Tragédia bola široko pripisovaná zakorenenému korupčnému systému, pričom požiadavky protestujúcich na transparentné vyšetrovanie prerástli do výziev na predčasné voľby.
„Študenti majú jednu naliehavú požiadavku: Vyhláste voľby,“ hlásal veľký transparent nesený protestujúcimi. Po prejavoch sa demonštranti presunuli k univerzitnému kampusu, kde polícia použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty na ich rozohnanie.
Podľa spravodajskej agentúry Beta protestujúci hádzali na políciu svetlice a fľaše. Minister Dačić informoval, že 13 policajtov utrpelo zranenia pri „masívnom a brutálnom útoku“ protestujúcich, ktorí ich napadli kameňmi, svetlicami a tyčami pred fakultou filozofie.
Násilie voči polícii označil za „otrasné a zjavne plánované“ s cieľom „politicky vyhrotiť napätie“. Protesty, ktoré takmer denne vyvíjajú tlak na prezidenta Aleksandra Vučića, prebiehali väčšinou pokojne, no v polovici augusta prerástli do násilia, ktoré protestujúci pripisujú tvrdým zásahom vládnych prívržencov a polície.
Úrady odmietajú obvinenia z brutality napriek videám, ktoré ukazujú policajtov bijúcich neozbrojených demonštrantov, a obvineniam z útokov na aktivistov počas zadržania.
Vučić v piatok večer obvinil protestujúcich z pokusu ohroziť stabilitu a bezpečnosť Srbska a okupovať univerzitné priestory v Novom Sade. „Ľudia v Srbsku by mali vedieť, že štát je silnejší ako ktokoľvek a tak to vždy bude,“ povedal.
Na nedeľu sú naplánované zhromaždenia po celej krajine. Protesty viedli k rezignácii premiéra a rozpadu jeho vlády, no Vučić zatiaľ odmieta požiadavky na predčasné voľby a tvrdí, že demonštrácie, ktoré prilákali stovky tisíc ľudí, sú súčasťou zahraničného sprisahania.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí protestovali v srbskom Novom Sade, polícia použila slzotvorný plyn aj omračujúce granáty © SITA Všetky práva vyhradené.
Niekoľko tisíc ľudí sa v piatok večer zišlo, aby požadovali predčasné voľby. Ide o pokračovanie študentských protestov po tragickom zrútení strechy železničnej stanice v severnom Srbsku pri ktorom zahynulo 16 ľudí.
Násilie pred kampusom
Tragédia bola široko pripisovaná zakorenenému korupčnému systému, pričom požiadavky protestujúcich na transparentné vyšetrovanie prerástli do výziev na predčasné voľby.
„Študenti majú jednu naliehavú požiadavku: Vyhláste voľby,“ hlásal veľký transparent nesený protestujúcimi. Po prejavoch sa demonštranti presunuli k univerzitnému kampusu, kde polícia použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty na ich rozohnanie.
Podľa spravodajskej agentúry Beta protestujúci hádzali na políciu svetlice a fľaše. Minister Dačić informoval, že 13 policajtov utrpelo zranenia pri „masívnom a brutálnom útoku“ protestujúcich, ktorí ich napadli kameňmi, svetlicami a tyčami pred fakultou filozofie.
Násilie voči polícii označil za „otrasné a zjavne plánované“ s cieľom „politicky vyhrotiť napätie“. Protesty, ktoré takmer denne vyvíjajú tlak na prezidenta Aleksandra Vučića, prebiehali väčšinou pokojne, no v polovici augusta prerástli do násilia, ktoré protestujúci pripisujú tvrdým zásahom vládnych prívržencov a polície.
Štát je podľa Vučića silnejší
Úrady odmietajú obvinenia z brutality napriek videám, ktoré ukazujú policajtov bijúcich neozbrojených demonštrantov, a obvineniam z útokov na aktivistov počas zadržania.
Vučić v piatok večer obvinil protestujúcich z pokusu ohroziť stabilitu a bezpečnosť Srbska a okupovať univerzitné priestory v Novom Sade. „Ľudia v Srbsku by mali vedieť, že štát je silnejší ako ktokoľvek a tak to vždy bude,“ povedal.
Na nedeľu sú naplánované zhromaždenia po celej krajine. Protesty viedli k rezignácii premiéra a rozpadu jeho vlády, no Vučić zatiaľ odmieta požiadavky na predčasné voľby a tvrdí, že demonštrácie, ktoré prilákali stovky tisíc ľudí, sú súčasťou zahraničného sprisahania.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí protestovali v srbskom Novom Sade, polícia použila slzotvorný plyn aj omračujúce granáty © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Izraelská armáda sa nevzdáva plánu na dobytie Gazy, vyzvala ľudí na presun do humanitárnej zóny
Izraelská armáda sa nevzdáva plánu na dobytie Gazy, vyzvala ľudí na presun do humanitárnej zóny
<< predchádzajúci článok
Jeden Fafokan je podľa strany SaS novou mernou jednotkou rozkrádania súčasnej vlády – VIDEO, FOTO
Jeden Fafokan je podľa strany SaS novou mernou jednotkou rozkrádania súčasnej vlády – VIDEO, FOTO