Tisíce ľudí sú odrezané od sveta v povodňami postihnutom štáte Kérala

Ľudia sa brodia zaplavenou ulicou v Indii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 19. augusta (TASR) - Tisíce ľudí odrezaných od sveta čaká na záchranu a úradníci naliehavo prosia o ďalšiu pomoc pri vytrvalých monzúnových povodniach, ktoré čiastočne potopili štát Kérala. Informovala o tom spravodajská agentúra AP.Silné dažde v sobotu opäť zasiahli časti zväzového štátu ležiaceho na juhu Indie. Spomaľovali tak úsilie dostať záchranárov do terénu a zásoby do izolovaných oblastí. Mnohým ľuďom sa už celé dni nedá pomôcť a je možné sa k nim dostať len na člne alebo helikoptérou.Vyše 300.000 ľudí našlo úkryt vo viac ako 1500 štátom zriadených záchranných táboroch. Miestne úrady informovali, že sú stále zaplavované telefonátmi žiadajúcimi o pomoc. Hovoria o najhorších záplavách v Kerále za celé storočie, pričom zrážky v niektorých oblastiach viac ako dvojnásobne prekročili objemy typické pre monzúnové obdobie.Indický premiér Naréndra Módí sa v sobotu zúčastnil na leteckom prieskume postihnutého regiónu a uviedol, že vláda poskytne štátu Kérala finančnú pomoc vo výške piatich miliárd rupií (63,2 milióna eur).Oblasť sužujú monzúnové dažde od 8. augusta. Vyše 1000 ľudí zomrelo v siedmich indických štátoch od začiatku tohtoročnej monzúnovej sezóny, pričom viac ako 300 z nich bolo v Kérale. Väčšina obetí sa utopila alebo zahynula pri zosuvoch pôdy.Dlhotrvajúci prudký dážď okrem zosuvov a povodní spôsobil aj zrútenie domov a cestných mostov. V turistami obľúbenej Kérale, ktorá je známa nádhernými plážami, ochromil leteckú i vlakovú dopravu.Monzúnové dažde v Indii každoročne pripravia o život stovky ľudí. Obdobie dažďov trvá od júna do septembra.