Tisíce ľudí v USA zobudili esemesky, ktoré im mali prísť pred deviatimi mesiacmi

Zlyhanie na Valentína

Všeobecná hystéria

8.11.2019 (Webnoviny.sk) - Tisíce obyvateľov Spojených štátov v piatok krátko po piatej ráno zobudili SMS správy s textom, ktorému vôbec nerozumeli. Mnohí dostali správu od človeka, ktorého predtým dlhé mesiace nevideli, prípadne už ani nie je na svete.Ako píše agentúra The Associated Press (AP), za zmätočnú situáciu po niekoľkých hodinách prijala zodpovednosť telekomunikačná spoločnosť Syniverse, ktorá priznala, že omylom rozoslala až 170-tisíc takýchto správ a všetkým zákazníkom sa ospravedlňuje.Spoločnosť vysvetľuje, že jeden z jej serverov vo februári zlyhal a neodoslal veľké množstvo správ. Odoslal ich až teraz, keď sa technikom podarilo server reaktivovať. Keďže deň, keď server zlyhal, bol 14. február, mnoho zo správ, ktoré prišli zákazníkom s takmer deväťmesačným meškaním, sa týkalo Sviatku svätého Valentína.Špeciálnu príchuť to malo napríklad pre 25-ročnú Marissu Figueru z Turlocku v Kalifornii a 22-ročného Josepha Gomeza, ktorí sa medzičasom rozišli a majú spolu veľmi zlý vzťah. Figuere o pol šiestej ráno zablikala správa, že jej bývalý priateľ je už na ceste k nej a môže objednávať taxík.Aj Gomezovi, ktorý sa pred pár mesiacmi presťahoval do Washingtonu, prišla od Figuery zaľúbená správa. Obom trvalo takmer hodinu, kým si "incident" navzájom vysvetlili a opäť prestali komunikovať.Ešte nepríjemnejšie skoré ráno zažila 28-ročná Stephanie Bovee z Portlandu v Oregone, ktorej krátko po piatej zablikala správa jednoduchého znenia "omg" od tehotnej sestry, ktorú večer previezli do pôrodnice. Okamžite si pomyslela, že sa počas pôrodu prihodilo niečo strašné a zalarmovala celú rodinu.K všeobecnej hystérii prispelo i to, že šťastnej mamičke ani jej manželovi sa nadránom nikomu nedarilo dovolať, a obaja si zapli telefóny až po troch hodinách.