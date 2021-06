Tisíce občanov EÚ môžu z Británie vyhostiť, čas na formalizovanie štatútu usadlíka uplynul

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Tisíckam občanov členských štátov Európskej únie (EÚ) hrozí, že vo Veľkej Británii stratia práva na pobyt. V stredu totiž uplynul konečný termín, dokedy mali formalizovať svoj pobytový status. Európania, ktorí si nesplnili úradnú povinnosť, od štvrtka stratia právo legálne sa zamestnať alebo prenajať si bývanie. Ďalej nebudú mať prístup k určitým zdravotným službám a sociálnym dávkam a môže im hroziť aj deportácia.Aktivisti za práva migrantov majú obavy, že o povolenie na pobyt do uplynutia konečného termínu nepožiadali tisíce až státisíce Európanov. Ide napríklad o starších ľudí, ktorí v Spojenom kráľovstve žijú už desaťročia a o prihlasovacej povinnosti nevedia. Podľa oficiálnych údajov iba dve percentá žiadateľov o pobyt patria do vekovej kategórie 65 rokov a viac. Mnohí rodičia tiež nevedia, že na pobyt musia prihlásiť aj svoje deti.Podľa britskej vlády o povolenie na pobyt požiadalo asi 5,6 milióna ľudí, väčšinou z Poľska a Rumunska. To je oveľa viac, než sa čakalo. Zhruba polovici z nich už úrady udelili právo na trvalý pobyt, zatiaľ čo asi dva milióny z nich, ktorí nežijú v Spojenom kráľovstve dosť dlho, budú musieť o právo na pobyt požiadať znovu až po tom, čo v krajine strávia päť rokov.