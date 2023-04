Tisíce Poliakov vyšli v reakcii na dokument do ulíc vyjadriť podporu Jánovi Pavlovi II. (foto)

Zúčastnili sa aj poprední predstavitelia

2.4.2023 (SITA.sk) - Tisícky Poliakov v nedeľu vyšli do ulíc na podporu zosnulého pápeža Jána Pavla II. Pochody vo Varšave a iných mestách sa uskutočnili po odvysielaní televízneho dokumentu, ktorý tvrdí, že vedel o sexuálnom zneužívaní detí kňazmi v rámci svojej arcidiecézy a snažil sa to utajiť, keď bol arcibiskupom v Poľsku.Pochody, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti 18. výročia úmrtia svätého Jána Pavla II., zorganizovala skupina proti interrupciám pod sloganom „Prebudili ste nás, budeme vás brániť“. Podľa vysielateľa Polsat News sa na pochodoch zúčastnilo niekoľko popredných predstaviteľov krajiny vrátane ministra obrany a predsedníčky ústavného súdu.Investigatívny dokument odvysielala vo februári nezávislá televízia TVN, ktorá je často kritická voči poľskej konzervatívnej vláde. V tom čase vyšla aj kniha holandského novinára Ekkeho Overbeeka Maxima Culpa, ktorá tiež tvrdí, že Ján Pavol II. pomáhal zakrývať prípady zneužívania zo strany duchovných predtým, ako sa stal pápežom.Mnohí Poliaci to vnímajú ako útok na dedičstvo muža, ktorého považujú za jednu z najvýznamnejších osobností v histórii krajiny.Vláda označila dokument za útok liberálnej politickej opozície na národnú identitu a ideály. Je to názor, ktorý rezonuje u mnohých Poliakov a ktorý podľa všetkého dodal vládnej strane Právo a spravodlivosť pridanú silu v kampani pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, uvádza agentúra AP.Medzičasom v noci na nedeľu niekto v meste Lodž zvandalizoval sochu pápeža a žltou a červenou farbou na ňu napísal Maxima Culpa. Minister zahraničia Zbigniew Rau , ktorý sochu navštívil v nedeľu ráno, označil vandalizmus za „opovrhnutiahodný čin“ a dobre organizovaný prvok hybridnej vojny.