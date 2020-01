Tisícka českých vojakov je už súčasťou Síl veľmi rýchlej reakcie NATO

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. januára (TASR) - Tisícka českých vojakov je od začiatku tohto roka zaradená do Síl veľmi rýchlej reakcie NATO (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force). Česi sú súčasťou brigády, ktorú tvoria ešte prápory Poľska, Španielska a Veľkej Británie. Celé zoskupenie čítajúce približne 5000 vojakov je schopné nasadenia v priebehu piatich dní, informoval vo štvrtok spravodajský portál Novinky.cz.Jadro českých síl tvoria vojaci zo zoskupenia, ktoré vzniklo na báze hranického 71. mechanizovaného práporu. Tisícku vojakov potom ešte dopĺňa rota rumunského pešieho práporu, s ktorým Česi dlhodobo spolupracujú a cvičia.Na zaradenie do VJTF sa zoskupenie začalo pripravovať už v roku 2018. Popri teórii absolvovali vojaci aj viacero medzinárodných cvičení. Vlani v júni potom bola na cvičení Dragon 2019 medzinárodná brigáda certifikovaná.Sily veľmi rýchlej reakcie sú najakcieschopnejšou jednotkou NATO. Tá môže zasahovať na miestach konfliktov, pri podpore mierových operácií či pri katastrofách. Jej nasadenie by bolo v prípade potreby podporované leteckými, námornými či špeciálnymi silami.NATO k vytvoreniu týchto síl pristúpilo po skúsenostiach s ruskou anexiou ukrajinského Krymu, dodal portál Novinky.cz.