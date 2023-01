Tisícky ľudí vo Francúzsku demonštrujú proti dôchodkovej reforme, štrajk postihol aj Versailles a Louvre

Viac ako dvesto zhromaždení

Štrajk postihol aj Versailles a Louvre

Vek odchodu do dôchodku

Minister práce uznal obavy

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Francúzi vo štvrtok štrajkujú a protestujú proti dôchodkovej reforme. Tisícky ľudí sa zišli na demonštráciách naprieč krajinou, napríklad v Paríži, Marseille, Toulouse, Nantes či Lyone. Štrajky zase výrazne narúšajú dopravu, výučbu v školách a ďalšie verejné služby. Štrajky a protesty vo Francúzsku sú vnímané ako veľký test pre prezidenta Emmanuela Macrona a jeho vládu.Očakáva sa, že sa vo štvrtok uskutoční vo Francúzsku viac ako 200 zhromaždení. Veľké protestné podujatie by sa malo konať v Paríži za účasti všetkých veľkých odborových zväzov.Železničná spoločnosť SNCF informovala, že väčšina vlakov vo Francúzsku je zrušená s výnimkou niektorých medzinárodných spojov. Zrušených je aj približne 20 percent letov z parížskeho letiska Orly a letecké spoločnosti varovali pred meškaniami. Pracovníci v elektrickom sektore sa zaviazali, že na protest znížia dodávky energie.Štrajk postihol aj niektoré pamiatky, zatvorený je zámok vo Versailles, v Louvri sú zatvorené niektoré výstavné sály a aj správcovia Eiffelovej veže varovali pred potenciálnym narušením prevádzky.Ministerstvo školstva informovalo, že štrajkuje 34 - 42 percent učiteľov, v závislosti od škôl. K protestom by sa mali pridať aj zväzy stredoškolských študentov.Štrajkujú aj policajné odbory, ktoré sú proti reforme, zatiaľ čo niektorí policajti v službe musia byť pripravení pred možným násilím, ak sa zapoja aj extrémistické skupiny, informuje agentúra AP.Reforma okrem iného zvyšuje minimálny vek odchodu do dôchodku zo 62 rokov na 64. V krajine so starnúcou populáciou a rastúcou priemernou dĺžkou života, kde každý dostáva štátny dôchodok, je to podľa Macronovej vlády jediný spôsob, ako udržať systém solventný.Odbory však argumentujú, že reforma ohrozuje ťažko vybojované práva, a navrhujú zdanenie bohatých alebo viac odvodov od zamestnávateľov na financovanie dôchodkového systému. Prieskumy naznačujú, že väčšina Francúzov je tiež proti reforme.Minister práce Olivier Dussopt v rozhovore pre televíziu LCI uznal obavy vyvolané dôchodkovými plánmi, ktoré si od pracovníkov budú vyžadovať „ďalšie úsilie“. Zároveň vyzval štrajkujúcich, aby neblokovali hospodárstvo krajiny. Dussopt odôvodnil voľbu posunúť vek odchodu do dôchodku, pretože vláda odmietla iné možnosti zahŕňajúce zvýšenie daní alebo zníženie sumy dôchodkov.Vláda v pondelok formálne predstaví reformu a budúci mesiac sa dostane do parlamentu. Jej úspech bude čiastočne závisieť od rozsahu a trvania štrajkov a protestov, konštatuje AP.