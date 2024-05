Tisícky propalestínskych demonštrantov protestovali proti účasti Izraela v Eurovízii, pokračovať plánujú aj počas finále súťaže

Snaha udržať súťaž apolitickú

Plánovaný pochod počas finále

9.5.2024 (SITA.sk) - Tisícky propalestínskych demonštrantov vo štvrtok protestovali vo švédskom Malmö na protest proti účasti izraelskej speváčky v pesničkovej súťaži Eurovízia, ktorá sa tento rok koná práve v tomto meste.Protestujúci mávali palestínskymi vlajkami, odpaľovali dymovnice, skandovali propalestínske heslá, kritizovali Izrael a vyzývali na prímerie v Pásme Gazy. Pokojné podujatie sa uskutočnilo za veľkej policajnej prítomnosti, pričom ho sledovali aj policajti zo striech a nasadili aj vrtuľník.Vojna Izraela s militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, kde v dôsledku nej zomrelo takmer 35-tisíc Palestínčanov, výrazne poznačila tohtoročnú Eurovíziu. Jej organizátori, ktorí sa snažia súťaž udržať apolitickú, odmietli výzvy na zákaz účasti Izraela pre jeho konanie v palestínskej enkláve.Vyzvali však Izrael, aby zmenil text jeho pesničky, pôvodne zvanej „October Rain“ (októbrový dážď, pozn. red.), čo bol jasný odkaz na útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal 1 200 mŕtvych Izraelčanov a vyvolal spomenutú vojnu.Skladba sa po novom volá Hurricane a speváčka Eden Golan s ňou vo štvrtok vystúpi počas druhého semifinále súťaže. Niektorí diváci ju pritom už počas stredajšej kostýmovej skúšky vypískali.Kritici rozhodnutia nechať Izrael súťažiť poukazujú na to, že Rusko v roku 2022 po spustení invázie na Ukrajinu zo súťaže vylúčili a to isté sa stalo Bielorusku rok predtým pre záťah jeho vlády na disent.Malmö teraz počas týždňa Eurovízie zažíva výrazný kontrast. Na jednej strane sú hudobní fanúšikovia vo farebných odevoch a s vlajkami ich štátov, na druhej sú podporovatelia Palestínčanov, pričom aj z niektorých okien a balkónov visia palestínske vlajky.Propalestínske skupiny plánujú protestný pochod aj v sobotu, keď sa uskutoční finále Eurovízie. Izraelská vláda varovala svojich občanov so „skutočnou obavou“, že Izraelčania môžu byť v Malmö počas súťaže terčom útoku.