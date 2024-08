Tisícky Srbov protestujú proti ťažbe lítia v krajine, prezident Vučić za tým vidí hybridnú vojnu Západu

Tip od Rusov

Štát spustil antikampaň





Protesty proti ťažbe lítia sa v Srbsku konajú už niekoľko týždňov v desiatkach miest.



Najväčšie zásoby lítia v Srbsku sa nachádzajú v Jadarskom údolí na západe, ktoré je bohaté na úrodnú pôdu a vodu, a oponenti ťažby sa obávajú nezvrátiteľných škôd na životnom prostredí.



Chcú, aby vláda formálne postavila mimo zákon akúkoľvek ťažbu lítia a bóru v Srbsku.



Plán s ťažbou lítia už v roku 2022 prerušili masové demonštrácie. V júli ho však oživila a podporila dohoda o „kritických surovinách“, ktorú podpísala vláda s Európskou úniou.



Vláda trvá na tom, že ťažba je príležitosť pre ekonomický rozvoj krajiny.





11.8.2024 (SITA.sk) - Srbský prezident v nedeľu obvinil demonštrantov, ktorí protestujú proti ťažbe lítia, z toho, že sú súčasťou hybridnej vojny proti jeho vláde podporovanej Západom.Zaviazal sa pritom, že podnikne ostré právne kroky proti demonštrantom, ktorí v sobotu blokovali železničnú a cestnú dopravu.V sobotu tisícky ľudí vyšli do ulíc Belehradu, aby protestovali proti ťažbe lítia v Srbsku a niektorí neskôr zablokovali koľaje na dvoch železničných staniciach a zastavili dopravu na hlavnej diaľnici.Ľudí zo staníc vyhnala v nedeľu ráno poriadková polícia. Minister vnútra Ivica Dačić uviedol, že 14 ľudí priviedli na vypočúvanie. Polícia podľa neho pracuje na identifikácii všetkých páchateľov, ktorí budú čeliť obvineniam.Ľudia vyšli do ulíc napriek varovaniam srbských predstaviteľov, ktorí hovorili o tom, že sa sprisahali s cieľom zvrhnúť Vučića a jeho vládu.Populistický prezident už skôr vyhlásil, že dostal tip od ruskej spravodajskej služby o tom, že nešpecifikované západné mocnosti plánujú „masové nepokoje a prevrat“ s cieľom zbaviť ho moci.Vládni predstavitelia a štátom kontrolované médiá spustili veľkú kampaň proti sobotňajšiemu protestu.Vučić v nedeľu povedal novinárom, že hlavný protest bol usporiadaný demokraticky, ale blokovanie dopravy na diaľnici predstavovalo „teror menšiny nad väčšinou“.„Je to súčasť hybridného prístupu", ktorého cieľom je zvrhnúť vládu, vyhlásil.„Vedeli sme o všetkom podrobne. Myslíte si, že ste niekoho prekvapili... Vždy sme boli zdržanliví, bez násilia sme zabezpečovali poriadok v krajine, bez problémov," dodal. Vučić v nedeľu vyhlásil, že v nasledujúcich dvoch rokoch nebudú ťažiť lítium, kým nepreskúmajú všetky riziká, čím sa zjavne pokúsil upokojiť kritikov. Ponúkol tiež referendum o tejto otázke.