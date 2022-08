Tisícky Ukrajincov uviazli na kontrolnom bode, pre povodne sa nevedia dostať do bezpečia

4.8.2022 (Webnoviny.sk) - Takmer šesťtisíc ľudí, ktorí sa snažia odísť z Rusmi okupovaných území na juhu Ukrajiny do mesta Zaporožie pod ukrajinskou kontrolou, pre povodne uviazlo na ceste.„Na kontrolnom bode Vasylivka je viac ako 1 200 osobných áut, čiže takmer šesťtisíc našich občanov čaká v rade na odchod do mesta Zaporožie,“ povedal vo štvrtok pre ukrajinskú televíziu starosta ukrajinského mesta Melitopoľ Ivan Fedorov „Čakacia doba je tam do sedem dní. Ale situácia sa v posledných dňoch skomplikovala, pretože v Zaporožskej oblasti je silný dážď a nespevnená cesta je teraz nezjazdná,“ povedal starosta. Informuje o tom portál cnn.com.Cesta do mesta Zaporožie cez Vasylivku je jedným z mála „zelených koridorov“, ktorými môžu civilisti odísť z Rusmi okupovaných území do bezpečnejších oblastí Ukrajiny pod kontrolou Kyjeva.