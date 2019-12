Títo športovci budú reprezentovať Slovensko v roku 2020 na OH v Tokiu

Na snímke slávnostná prezentácia kolekcie medailí rok pred začiatkom Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 v Tokiu 24. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovenský šport má k záveru roka 2019 istých 17 miesteniek pre súťažiacich na OH 2020, z toho dve na meno. Do Tokia sa už kvalifikovali vodný slalomár Jakub Grigar (K1) a športová gymnastka Barbora Mokošová. Obaja štartovali aj pred tromi rokmi v Riu de Janeiro. Na šiestu olympiádu mieri rýchlostný kanoista Erik Vlček, ktorý môže vyrovnať zápis sánkarky Márie Jasenčákovej. Trojnásobný medailista v K4 však ešte musí na jar potvrdiť svoju výkonnosť.O limit 3:50:00 h sa pokúsi 21. marca na Dudinskej päťdesiatke. Na divokej vode nebudú môcť obhajovať zlato bratranci Ladislav a Peter Škantárovci. Parádna slovenská disciplína C2 totiž vypadla z olympijského programu. Podľa hrubého odhadu by v Tokiu malo štartovať 40-50 slovenských športovcov, v Riu ich bolo 51. Po prvý raz by Slovensko mohlo mať pod piatimi kruhmi zastúpenie v golfe aj v skateboardingu, ktorý zažije olympijskú premiéru rovnako ako karate, športové lezenie a breakdance. Uzávierka menovitých prihlášok na OH bude 6. júla.Päť získali už vlani brokoví strelci - trapisti Zuzana Rehák-Štefečeková s Erikom Vargom a skeetarka Danka Barteková. Koncom augusta sa k ním pridal Patrik Jány v disciplíne vzduchová puška 10 m. Najviac olympijských štartov má na svojom konte Barteková, ktorá sa zúčastnila na OH 2008 v Pekingu, OH 2012 v Londýne i na OH 2016 v Riu. Jány ešte olympijskú atmosféru neokúsil.Peter Gelle štvrtou priečkou vo finále K1 na 1000 m a štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek ziskom bronzu na 500 m trati. Všetci ešte musia potvrdiť svoju výkonnosť na 1. kvalifikačných pretekoch na Zemníku resp. na podujatiach Svetového pohára. Ďalší slovenskí "štrekári" zabojujú o Tokio v máji na európskej olympijskej kvalifikácii v Račiciach a svetovej kvalifikácii v Duisburgu. Najväčšie šance má Ivana Mládková v K1 na 200 a 500 m. Z Račíc sa prebojujú do Tokia najlepšie dve kajakárky, z Duisburgu iba víťazka.Na MS v Seu d' Urgell získali Slováci miestenky aj v K1 žien a C1 mužov, no o tom, kto pôjde na OH 2020, rozhodne až interná kvalifikácia. Za každé umiestnenie v tejto sezóne od 4. kola Svetového pohára dostali pretekári body to minitabuľky, pričom do úvahy sa vezmú tri najlepšie výsledky zo štyroch nominačných pretekov. Na OH pôjde najlepší z každej kategórie. O všetkom rozhodnú ME 2020 v Londýne, kde sa bude bojovať aj o miestenku v C1 žien. Medzi singlistami je zatiaľ s 83 bodmi na čele Alexander Slafkovský pred strieborným z Ria Matejom Beňušom a olympijským šampiónom z Atlanty 1996 a Pekingu Michalom Matikánom (60). Pre Slafkovského by to bola olympijská premiéra. Medzi kajakárkami v internom poradí zatiaľ vedie Eliška Mintálová (57 b.) pred dvojnásobnou olympioničkou Janou Dukátovou (38).V kategórii žien Slovensko nemá na ceste právo štartu. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan začiatkom decembra potvrdil, že v Tokiu plánuje štartovať v cestných pretekoch s hromadným štartom, v Riu 2016 dal prednosť cross country. Najlepšie reprezentácie budú môcť v cestných pretekoch mužov postaviť piatich pretekárov. To sa týka Belgicka, Francúzska, Holandska, Kolumbie, Španielska a Talianska. V dráhovej cyklistike sa miestenky budú deliť podľa olympijských rebríčkov 2018-2020 podľa disciplín. Zarátavajú sa do neho výsledky z uplynulých dvoch edícií kontinentálnych šampionátov, najlepšie tri výsledky krajiny vo Svetovom pohári v každej sezóne (z toho musí byť aspoň jeden na inom kontinente ako krajina) a výsledky krajiny na MS 2019 a MS 2020. V horskej cyklistike rozdelia v cross country mužov a žien 38 miesteniek. Tridsať z nich na základe poradia v rebríčku krajín, tri rozdajú na kontinentálnych šampionátoch. Jedna je rezervovaná pre Japonsko a o štyri zostávajúce miestenky sa bude bojovať na MS. V bikrose bude štartovať 24 mužov aj žien.Podľa postupového kľúča Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) sa do Japonska prebojovala z redukovaného 19. miesta vo viacboji na MS v Stuttgarte. Slavomír Michňák má ešte teoretickú šancu, no reálne nepravdepodobnú. Musel by na ME v Baku (27. – 31. mája) skončiť na prvých dvoch miestach vo viacboji. Ďalšou šancou je skončiť medzi najlepšími troma v celkovom hodnotení Svetového pohára vo viacboji, alebo byť najlepší na niektorom z náradí, Michňákovym najsilnejším je kôň s držadlami.Plnením limitov v stanovenom období alebo po novom aj na základe svetového rebríčka, ktorý zaviedla Svetová atletika (WA). Ak sa Tóthovi v Dudinciach nepodarí splniť limit, potrebuje sa zmestiť do maximálneho počtu 60 štartujúcich. Pokiaľ bude limitárov menej, zvyšných pretekárov vezmú podľa postavenia vo svetovom rebríčku. V ďalších disciplínach sa plnia limity do 29. júna. Na OH 2016 dosiahol významné umiestnenie aj piaty kladivár Marcel Lomnický. Limit je 77,50 m, do Tokia pocestuje 32 kladivárov a Lomnický momentálne figuruje v renkingu na osemnástej priečke.Rory Sabbatini má miestenku do Tokia prakticky istú, nemal by byť už vytlačený mimo postupových pozícií v redukovanom rebríčku. Definitívne potvrdenie bude ale až 22. júna, keď sa uzavrie kvalifikačný proces a zverejnia konečný rebríček.Vo svetovom rebríčku k 21. novembru figuroval na 29. mieste. Spomedzi Európanov bol piaty za Portugalčanom, dvoma Francúzmi a Belgičanom. Z každého kontinentu postúpia do Tokia štyria jazdci medzi mužmi i ženami. Konečné poradie by malo byť známe v júni. Dôležité body do kvalifikácie budú skateboardisti zbierať na januárových MS v Riu.Po grandslamoom Roland Garros v Paríži. Vo dvojhre sa do Tokia kvalifikuje 56 mužov a žien. Ak chcú bojovať o cenné kovy, musia v štvorročnom cykle figurovať minimálne v dvoch nomináciách na fedcupové resp. daviscupové stretnutia. A aspoň raz v sezónach 2019 a 2020. V singlových súťažiach bude v pavúku figurovať 64 hráčov. Šesť miesteniek pridelia kontinentom, jednu hostiteľskej krajine a jedna je vyhradená pre bývalého olympijského šampióna či šampiónku. V singli môže každá krajina postaviť maximálne štyroch hráčov, vo štvorhre a mixe maximálne dva páry. V elitnej singlovej stovke je zo Slovákov momentálne iba Viktória Kužmová, ktorá má šancu zahrať si aj v mixe po boku deblového špecialistu Filipa Poláška. V Riu sa predstavili traja slovenskí tenisti - Anna Karolína Schmiedlová, Andrej Martin a Igor Zelenay- Vo výprave chýbali obaja vtedajší najlepší singlisti. Dominika Cibulková sa nezúčastnila na olympiáde pre zdravotné problémy, Martin Kližan necestoval do Ria pre obavy z vírusu zika.Olympijská kvalifikácia vyvrcholí v posledný aprílový týždeň 2020 a v redukovanom rebríčku účastníčok v singli bude na 90 percent figurovať aj Martina Repiská. Dvadsaťštyriročná 5-násobná majsterka SR začala zbierať body do rebríčka v máji tohto roka a má ich už na konte 18.500. Na účasť v Tokiu ich bude potrebovať okolo 20.000, čo by nemal byť pre ňu problém. Milan Dratva nemá na účasť prakticky žiadnu šancu, rovnako tak Slovensko podľa prísnych kvalifikačných kritérií nebude môcť obsadiť štvorhry ani mix. V Riu Slovensko účasť nemalo, v Londýne štartovala Monika Fašungová.Každá krajina môže nominovať najviac šesť pretekárov, dvoch mužov, dve ženy v singloch, po jednom tíme mužov a žien a jeden pár v mixe. V tímových súťažiach sa predstaví 16 krajín - po jednom tíme sa kvalifikuje cez kontinentálne šampionáty, na svetovej kvalifikácii (22.-26. januára v portugalskom Gondomare) sa rozdá deväť miesteniek a jednu má istú Japonsko. V mixe tiež 16 krajín - jedna miestenka išla z EH 2019, štyri z World Tour Grand Finals 2019, kde skončili Slováci Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom vo štvrťfinále. Šancu majú ešte na German Open (28.1.-2.2. v Magdeburgu), kde získajú miestenky dva tímy, na Katar Open (3.-8. marca v Dauhe), kde taktiež dva a na Japan Open (21.-26. apríla v Kitakjušu). Odtiaľ sa kvalifikuje jeden pár. Ďalších šesť miesteniek sa rozdelí na kontinentálnych šampionátoch a v júni 2020 pridelia jednu najlepšie postavenému tímu vo svetovom rebríčku, ktorý sa ešte nekvalifikoval. V singli môže každá krajina, ktorá má istú účasť v tímoch. nasadiť dvoch členov do súťaže jednotlivcov. Dvadsaťdva miesteniek sa rozdelí cez kontinentálne šampionáty. Na ME 2020 v Moskve (8.-12. apríla) sa bude bojovať o štyri miestenky pre mužov i ženy. Ďalšie dve v oboch kategóriách získajú finalisti turnaja svetovej kvalifikácie (28.-31. mája v Dauhe) a jednu v oboch kategóriách najlepšie postavení muž a žena vo svetovom rebríčku.Akvabely budú bojovať o Tokio na prelome apríla a mája, keď je v dejisku Hier na programe olympijská kvalifikácia. O tom, či sa v nej v súťaži párov predstavia Nada Daabousová s Dianou Miškechovou alebo Viktória Reichová s Natáliou Pivarčiovou, rozhodne slovenská interná kvalifikácia. Jej súčasťou budú preteky v Šamoríne a v Paríži.ďalšiu šancu budú mať veslári na kontinentálnych šampionátoch, ME sú je na programe 27.-29. apríla v talianskom Varese. Posledná možnosť je na finálnej olympijskej kvalifikačnej regate 17.-19. mája v Luzerne, kde sa rozdelia posledné dve miestenky v každej disciplíne. Dokopy sa rozdá 526 miesteniek, 263 mužov, 263 žien. Na ME sa rozdá dokopy 10 miest.Bude sa o ne ešte bojovať na majstrovstvách Európy v tureckej Antalyi (20. - 26. mája) a na podujatí Svetového pohára v Berlíne (22. - 28. júna). V Riu sa predstavili Alexandra Longová a Boris Baláž.Po ktorej prevzal záštitu nad turnajom Medzinárodný olympijský výbor (MOV), takže MS 2019 v ruskom Jekaterinburgu sa nerátali ako kvalifikačné podujatie. O účasť sa môžu uchádzať pästiari s dátumom narodenia od 1. januára 1980 do 31. decembra 2001. K dispozícii je 186 miesteniek pre mužov a 100 pre ženy, každá krajina môže vyslať maximálne osem mužov a v jednotlivých hmotnostných kategóriách môže mať len jedného reprezentanta. Uskutočnia sa regionálne kvalifikačné podujatia, v Európe sa bude od 13. do 23. marca boxovať v Londýne o 50 miesteniek (8-8-8-6-6-6-4-4). Záverečný globálny kvalifikačný turnaj pre pästiarov, ktorí neuspejú v regionálnej časti, bude od 13. do 24. mája v Paríži.Na európskom kvalifikačnom podujatí (19.-22. marca v Budapešti) i na svetovom kvalifikačnom turnaji (30. apríla - 3. mája v Sofii) rozdajú dve miestenky v každej kategórii. Najväčšie šance zo Slovákov má Boris Makojev.Maximálne však jeden z krajiny. Ďalších 13 Európanov postúpi na základe kontinentálnej kvóty. Uzávierka rebríčka je 30. mája. Dôležitým podujatím budú ME v Prahe (24. – 26. apríla). Reálna je jedna miestenka pre Slovensko, keďže IJF chce mať na OH čo najviac štátov. Na pozícii zaručujúcej kontinentálnu kvótu je momentálne Peter Žilka, ktorý je v kategórii do 90 kg na 25. priečke.Kvalifikačný systém je veľmi náročný, v každej kategórii je iba 10 miest Z toho vždy bude jeden Japonec, štyria sa dostanú do Tokia na základe postavenia v olympijskom renkingu k 6. aprílu, traja z najdôležitejšej olympijskej kvalifikácie v Paríži (8.-10. mája) a dvaja zostávajúci na základe kontinentálneho prerozdelenia alebo pozvánky.V rámci olympijskej kvalifikácie musia absolvovať šesť predpísaných súťaží. Štyri už majú za sebou. Takí, ktorí boli maximálne na troch, automaticky vypadli z boja o OH. Medzi nimi aj Matej Kováč, ktorý na jednej súťaži chýbal pre zranenie. Piata súťaž je na programe na prelome februára a marca na Malte a posledná šiesta začiatkom apríla na ME v Moskve. Ani potom však nemusí byť jasné, kto ide na OH. Niektoré krajiny budú mať v jednotlivých hmotnostných kategóriách možnosť postaviť štyroch vzpieračov, iné iba troch, niektoré len dvoch. Závisí to od prehreškov proti dopingu bez ohľadu na postavenie v kvalifikačnom renkingu. Slováci nemali žiadne prehrešky.Tie sú zároveň olympijskou kvalifikáciou. Po prvý raz zabojujú o body vo februári v Indii v Chennai, kvalifikačný cyklus sa skončí 15. mája v čínskom Čcheng-tu. Do Tokia sa kvalifikuje 55 mužov a 55 žien podľa umiestnenia v olympijskom rebríčku, pričom z jednej krajiny môžu ísť na OH dvaja pretekári. Môžu ísť aj traja, ale v tom prípade musia byť všetci v prvej tridsiatke. Rebríček sa teda ešte bude redukovať. Slovák Richard Varga je zatiaľ na 66. mieste, Romana Gajdošová je 78.Do Tokia postúpia priamo najlepší z rebríčka FIE – uzávierka je 4. apríla. Ďalšie miestenky rozdajú 18. – 19. apríla na európskej kvalifikácii v Madride. Zo Slovákov sú momentálne na tom najlepšie kordista Ján Szalay a fleuretistka Kitti Bitterová.Do Tokia sa dá dostať už len cez májové MS v čínskom Sia-men alebo cez rebríček k 1. júnu. Do rebríčka sa zarátavajú aj preteky SP. Lichancová má väčšiu šancu, ale mala zdravotné problémy so štítnou žľazou. U Lichanca je šanca minimálna, v rebríčku je nízko a na MS pôjde iba ak preukáže výkonnosť.O posledných päť miesteniek sa bude bojovať v marci 2020 na kontinentálnych šampionátoch.