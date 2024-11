Titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 má Európanom povedať, kde je mesto Trenčín (foto)

Výsledok má stáť za to

Príležitosť pre celý kraj

8.11.2024 (SITA.sk) - Titul Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 má do metropoly Považia priniesť nielen kultúrne zážitky, ale aj pomôcť oživiť miesta, vytvoriť príležitosti pre vzdelávanie aj prácu a prepojiť región s Európou.Infraštruktúrne projekty viditeľne zmenia tvár krajského mesta, príkladom je prebiehajúca rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice. Tá sa stane modernou pešou zónou so zeleňou, mobiliárom a vodnými prvkami, s priestorom pre kultúru aj oddych.S titulom Európskeho hlavného mesta kultúry prišlo podľa primátora Richarda Rybníčka množstvo práce, ale výsledok bude stáť za to. „Je to ťažký projekt, ale najdôležitejšie čo prináša je, že značka Európanom a mnohým ľuďom vo svete povie, kde je mesto Trenčín,“ povedal Rybníček.V súvislosti s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry prichádza do Trenčína z európskych fondov na kapitálové investície 34 miliónov eur, spolu so spolufinancovaním z mesta a štátneho rozpočtu tak bude preinvestovaných zhruba 40 miliónov eur.Čerpať ich bude nielen samotné mesto, ale aj Trenčiansky samosprávny kraj a rôzne ďalšie organizácie. Podľa Richarda Rybníčka sú všetci na čerpanie týchto peňazí dobre pripravení.„Čo sa, samozrejme, môže stať je, že niektoré stavby nebudú dokončené v roku 2025, ale budú prebiehať aj v roku 2026. Pokiaľ pôjdeme napríklad do rekonštrukcie Zeleného mosta, tak už dnes viem povedať, že sa bude robiť aj v roku 2026,“ povedal primátor Richard Rybníček s tým, že aj počas prác by sa na tomto moste zrejme mohli konať niektoré z plánovaných aktivít.V Trenčíne bude podľa neho v budúcom roku zrekonštruovaná autobusová stanica a počas roku 2026 by mala prebiehať aj obnova železničnej stanice.Už dnes je isté, že otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry sa bude konať v dňoch 19. až 22. marca 2026. Ešte predtým a aj počas celého roku 2026 bude nielen v Trenčíne, ale aj v celom regióne množstvo kultúrnych a umeleckých aktivít. Do ich príprav sa zapojil aj Trenčiansky samosprávny kraj , jeho inštitúcie a spolupracovať budú aj ďalšie mestá v kraji.„Titul Európske hlavné mesto kultúry je príležitosťou nielen pre samotné mesto Trenčín, ale aj pre celý náš kraj. Veríme, že tento prestížny titul nám pomôže prilákať viac návštevníkov, a zároveň významne podporí cestovný ruch, prispeje k posilneniu našej regionálnej ekonomiky. Prienik vidím aj vo vzájomnej spolupráci so susedným Zlínskym krajom, s ktorým nás spájajú napríklad obľúbené cyklotrasy, no čoskoro to budú aj kultúrne mosty,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška Trenčín aj priľahlý región má ambíciu z oživenia kultúrneho života a rozvojových aktivít profitovať aj po roku 2026. „Pripravujeme stratégiu rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu, turizmu trenčianskeho regiónu pre roky 2027 - 2031. Ale napríklad aj podporu pre ľudí, ktorí kultúru v meste a kraji už tvoria alebo by chceli. Tí sa o financie budú môcť uchádzať už na budúci rok cez nové grantové schémy a otvorené výzvy,“ dodal riaditeľ tímu Trenčín 2026 Ján Sudzina.