Tituly na MS v jude získali domáci Ono a Kanaďanka Deguchiová

Majstrovstvá sveta v Tokiu - výsledky:

Muži - do 73 kg, finále: Šohei Ono (Jap.) - Rustam Orujov (Azer.) na ippon



O 3. miesto: Hidajat Hejdarov (Azer.) - Somon Machmadbekov (Tadž.) 1:0 na wazaari, Denis Jarcev (Rus.) - Behruzi Chojazoda (Tadž.) 1:0 na wazaari



Ženy - do 57 kg, finále: Christa Deguchiová (Kan.) - Cukasa Jošidová (Jap.) 1:0 na wazaari



O 3. miesto: Rafaela Silvová (Braz.) - Sarah Leonie Cysiqueová (Fr.) 1:0 na wazaari, Julia Kowalczyková (Poľ.) - Iveliona Ilievová (Bul.) na ippon

Tokio 27. augusta (TASR) - Japonský džudista Šohei Ono získal titul majstra sveta na domácom šampionáte v Tokiu v kategórii do 73 kg. Vo finále si v utorok hladko poradil s reprezentantom Azerbajdžanu Rustamom Orujovom na ippon, keď zápas trval iba 77 sekúnd. Pre 27-ročného úradujúceho olympijského víťaza v tejto kategórii to bol tretí majstrovský primát, predošlé získal v roku 2013 a 2015. Bronzové kovy vybojovali Azerbajdžanec Hidajat Hejdarov a Rus Denis Jarcev.V ženskej kategórii do 57 kg triumfovala Kanaďanka Christa Deguchiová. Dvadsaťtriročná rodáčka z japonského Nagana, ktorá reprezentuje krajinu javorového listu iba dva roky, zdolala domácu Cukasu Jošidovú na wazaari. Rozhodujúca technika sa jej podarila po 2:26 min trvajúcom boji v predĺžení. Jošidová neobhájila titul majsterky sveta z Baku 2018. Tretie priečky obsadili úradujúca olympijská šampiónka v tejto kategórii Brazílčanka Rafaela Silvová a Poľka Julia Kowalczyková. Slováci v tretí súťažný deň neštartovali.