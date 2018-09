TL: Banská Bystrica tesne zvíťazila nad Trenčínom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Z oboch vlaňajších finalistov vyčnieval herne v 1. tretine majster spod Urpína.Do ofenzívy ho pohnali aj tri presilovky, no všetky mali spoločného menovateľa, množstvo striel, no aj veľa zablokovaných, zlikvidovaných brankárom Valentom a nepresných. Prvú veľkú šancu spálil v 2. min Asselin, v 7. min pri početnej prevahe Surový netrafil z uhla prázdnu bránku a gólom zaváňala o minútu neskôr aj dorážka Asselina. V niektorých momentoch bol tlak domácich drvivý a Trenčania mali čo robiť, aby sa občas z neho dostali do ofenzívy. V 13. min skončila šanca Higgsa opäť na dôslednom blokovaní a v 15. min rovnaký hráč svoj bekhend márne tlačil do bránky. Najväčšiu šancu hostí spálil pri rýchlom protiútoku v oslabení Mikula v 18. min a v závere tretiny pomohla Trenčanom presilovka ohroziť brankára Williamsa častejšie.A bol to práve Williams, ktorý si pri nahodenom puku, horúcom ako 'zemiak', narobil v 28. min dovtedy asi najväčšie starosti. O trápení 'baranov' v koncovke napovedala v presilovke aj nevydarená strela Asselina v 31. min, a to mal už pred sebou len brankára. Podobne dopadol v prečíslení Varga v 35. min, no Šťastný v presilovke v spletitej situácii už v 38. min skóre otvoril a gól potvrdil aj videorozhodca.V tretej tretine sa Trenčania len márne usilovali niečo v útoku vymyslieť, inak boli na tom domáci a v 43. min Gabor opäť prinútil Valenta k vážnemu zákroku. Ďalší presilovkový gól domácich, ktorým v podstate spečatili zaslúžené víťazstvo, padol pred vypršaním trestu, do strely sa od modrej oprel Sloboda a v 50. min prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste, aj brankára Valenta so zakrytým výhľadom. Minútu a pol pred koncom sa začala power play hostí, z nej vyťažili 50 sekúnd pred koncom gól v podaní Radivojeviča, a na tomto stave sa už nič nezmenilo ani pri pokračovaní power play.38. Šťastný (Tamáši, Surový), 50. Sloboda (Surový) - 60. Radivojevič (Starosta, Bližnák).D. Konc, Jonák - J. Tvrdoň, Gegáň,2:6, navyše 10 min Hlinka (Trenčín) za vrazenie na mantinel,2:0,0:0,Williams - Sloboda, Ďatelinka, Marshall, Mihálik, Kubka, Miller, Biro - Varga, Surový, Šťastný - Asselin, Faille, Tamáši - Belluš, Higgs, Zigo - Gabor, Češík, KabáčValent - Rýgl, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Bokroš - Radivojevič, Bližnák, Hlinka - Bartovič, Sádecký, Hecl - Smolka, Pardavý, Mikula - Hudec, Švec, Špankovič