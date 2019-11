TL: Ďalšie zmeny v Nitre, prišiel Yellow Horn, skončili Šimun a Olsen

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 28. novembra (TASR) - V kádri tipsportligového klubu HK Nitra došlo k ďalším zmenám. Novou tvárou je kanadský hokejista Colton Yellow Horn, v kádri už nefigurujú útočník Eduard Šimun a obranca Dylan Olsen. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Yellow Horn má za sebou produktívne sezóny v súťaži EBEL, pôsobil aj v Plzni či tíme Fehérvár AV19. V roku 2005 reprezentoval Kanadu na MS hráčov do 18 rokov. Niekoľko sezón strávil v nižších zámorských súťažiach, v roku 2013 zamieril do Európy. V sezóne 2015/2016 sa stal najužitočnejším hráčom EBEL. V rovnakej súťaži pôsobil aj v ročníku 2018/2019. Vo farbách Grazu v nej odohral celkovo 61 zápasov, v ktorých získal 64 kanadských bodov za 26 gólov a 38 asistencií. V rovnakom klube začal aj sezónu 2019/2020. Stihol v nej odohrať 11 zápasov, v ktorých získal 3 body za asistencie.Zaujímavosťou je, že Yellow Horn je veľmi dobrý kamarát s nitrianskym útočníkom Juddom Blackwaterom a aj nedávnou posilouKrisom Versteegom. Obaja, Yellow Horn aj Versteeg, absolvujú premiéru v novom drese v piatkovom zápase proti Zvolenu.V tíme trénera Mariána Bažányho už nepokračuje dvojica Eduard Šimun - Dylan Olsen. Obaja prišli pod Zobor pred sezónou 2019/2020. Šimun v nej stihol odohrať 19 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 2 góly a 3 asistencie.Od sezóny 2019/2020 platí v zápasoch Tipsport ligy pravidlo o nasadení maximálne 7 hráčov s iným ako slovenským pasom. Vzhľadom na príchody Yellow Horna a Versteega sa vedenie nitrianskeho klubu rozlúčilo s 28-ročným kanadským obrancom Olsenom. V sezóne nastúpil do 21 zápasov, v ktorých získal dva body za asistencie a do štatistík si pripísal aj 22 trestných minút a 4 mínusové body.