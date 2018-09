TL: HC Košice zvíťazili hladko nad slovenskou dvadsiatkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

HC Košice - HK Orange 20 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)



Góly: 13. Hričina (Pretnar, Spilar), 14. Žitný (Klíma, Krajňák), 20. Haščák (Šoltés), 25. Netík (Kafka, Pretnar), 30. Dudáš (Klíma, Lenďák), 51. Klíma - 16. Brincko (Švec, Kollár). Rozhodovali: Korba, Orolin - Bogdaň, Gajan, vylúčení: 7:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 2519 divákov.



HC Košice: Habal - Pretnar, Dudáš, Čížek, Koch, McDowell, Pulli, Lenďák - Netík, Brophey, Kafka - Spilar, Suja, Hričina - Haščák, Galamboš, Šoltés - Žitný, Krajňák, Klíma



HK Orange 20: Pavličko (25. Kostelný) - Brincko, Švec, Maňák, Golián, Boldižár, Kupec, Romaňák, Nahálka - Urbánek, Kollár, Fafrák - Džugan, Köver, Juščák - L. Lunter, Giertl, Havrila - Záhradník, Čenka, R. Svitana

Košice 20. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice vyhrali vo štvrtkovom vloženom zápase Tipsport Ligy nad HK Orange 20 hladko 6:1 a poskočili na prvé miesto v tabuľke o skóre pred Nové Zámky.V štyroch dueloch zatiaľ nestratili ani bod, dvadsiatka naopak v šiestich ani jeden nezískala.Domáci nastúpili bez kapitána Ladislava Nagya, hostia mali za sebou stredajší zápas v Miškovci, no na ich hre v úvode to nebolo poznať. Mladíci v úvodnej desaťminútovke výsledkovo držali krok s Košicami, domáci hráči však postupne prevzali inicatívu. Obliehanie bránky hostí v 13. minúte zakončil Hričina a krátko na to využil hrubú chybu hostí Žitný, ktorý si vychutnal brankára Pavlička - 2:0. Mladíci sa v 16. minúte počas presilovky usadili v útočnom pásme a zakrytý výhľad brankára Habala využil Brincko - 2:1. Skóre prvej tretiny uzavrel Haščák, ktorého strela z väčšej vzdialenosti prekvapila Pavlička - 3:1.Košičania mali hru pod kontrolou a v 24. minúte zvýšil na 4:1 Netík, keď tvrdou strelou využil presilovku. Oba tímy si v druhej časti viackrát vyskúšali presilovky a oslabenia, gól však padol iba jeden. Dudáš v 30. minúte strelou od modrej čiary upravil na 5:1.Tempo hry v tretej časti opadlo a najmä jej prvá polovica priniesla vlažný hokej. V 51. minúte hrali hostia presilovku, v nej však nechali uniknúť Klímu, ktorý prestrelil Kostelného - 6:1. Košičania následne viackrát zatlačili súpera v obrannom pásme, Kostelný musel byť v strehu najmä počas oslabení, ale ďalší gól už neinkasoval.