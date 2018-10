TL: Košice prehrali s Banskou Bystricou

Na snímke vľavo HC Košice Martin Krajňák, druhý zľava hráč HC'05 iClinic Banská Bystrica Branislav Kubka, vzadu hráč HC Košice Tomáš Hričina a vpravo hráč HC'05 iClinic Banská Bystrica Guillaume Asselin. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Góly: 13. Nagy (Spilar, Brophey) - 24. Higgs (Sýkora), 34. Marshall (Higgs, Asselin), 38. Kabáč (Gabor, Češík).



Rozhodovali: Baluška, Konc - Výleta, Gajan, vylúčení: 7:8 na 2 min., navyše: Dudáš (Koš.) a Selleck (B. Bystr.) nešp. správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4916 divákov.



Zostavy:

HC Košice: Habal - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, Dudáš, Šedivý, Lenďák - Haščák, Brophey, Nagy - Netík, Klíma, Kafka - Spilar, Galamboš, Šoltés - Krajňák - Hričina, Suja, Žitný

HC '05 iClinic Banská Bystrica: Williams - Marshall, Miller, Mihálik, Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Nemčík - Selleck, Faille, Asselin - Török, Higgs, Sýkora - Gabor, Češík, Kabáč - Lichanec, Buc, Bartánus - Varga

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 28. októbra (TASR) - Už v úvodných minútach mali oba tímy možnosť presilovej hry, pozorne brániace štvorice na oboch stranách však nedopustili vážnejšiu šancu. Už v 5. minúte sa zápas skončil pre domáceho útočníka Šoltésa, ktorý pri pokuse o bránenie Vargu dostal zásah hokejkou, po ktorom sa už do hry nevrátil. Divákov zaujala potýčka Pulliho so Selleckom a aj sľubná príležitosť Šedivého v 8. minúte, ktorý však pokusom bez prípravy neprekvapil Williamsa. Košičania išli do vedenia v 13. minúte, keď Nagy v presilovke namieril nad Williamsovu vyrážačku - 1:0. Krátko na to mohlo byť už 2:0, chybu hostí v rozohrávke však nepotrestal Kafka. Presilovka Banskobystričanov v 18. minúte priniesla protiútok domácej dvojice Nagy - Haščák a strelu druhého menovaného do hornej žŕdky. Rušnú prvú tretinu uzavrela pästná výmena medzi Dudášom a Selleckom.Dôrazný hokej vo vysokom nasadení sa hral aj v druhej časti, v ktorej pribudlo gólových príležitostí. Krátko po prestávke sa do úniku dostala dvojica Haščák - Nagy, strelu domáceho kapitána však zmaril výborným zákrokom Williams. V 24. minúte si hosťujúci Higgs vytvoril šancu, ktorú ešte Habal zmaril, no banskobystrický útočník si všetko vynahradil po následnom buly v útočnom pásme - 1:1. Hostia boli herne na koni, schladiť ich však mohol Žitný, no jeho pokus skončil na žŕdke. Veľkú šancu krátko na to nevyužil Banskobystričan Faille a konštrukcia Williamsovej bránky zvonila aj po strele Netíka. V 34. minúte hostia využili presilovku, keď Marshallova strela zmenila smer tesne pred Habalom - 1:2. V 38. minúte bol náskok hostí už dvojgólový, keď odrazený puk poslal za košického brankára nekrytý Kabáč - 1:3.Tretia tretina priniesla pokojnejšie dianie a najmä košickú snahu o kontaktný gól. Hostia sa sústredili na defenzívu, ktorú podporovali aktívnou hrou v strednom i obrannom pásme a Košičanom veľa nedovoľovali. Do sľubných príležitostí sa dostali Košičania Pretnar i Haščák, ale Williamsa neprekonali.