TL: Kroták sa exhibíciou rozlúčil s úspešnou kariérou

Na snímke bývalý hokejista Popradu a ligový rekordér Arne Kroták (v popredí) sa v rámci rozlúčky s kariérou lúči s fanúšikmi pred zápasom 1. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Poprad a HC'05 iClinic Banská Bystrica v Poprade 13. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 13. septembra (TASR) - Arne Kroták sa oficiálne rozlúčil s úspešnou hokejovou kariérou. Dlhoročný kapitán Popradu a najproduktívnejší hráč v histórii najvyššej slovenskej súťaže dal bodku za aktívnou činnosťou symbolicky v deň začiatku novej tipsportligovej sezóny. Štyridsaťsedemročný útočník, obliekajúci dres s číslom 13, sa rozlúčil v piatok trinásteho v exhibičnom zápase legiend, v ktorom nastúpil s mnohými bývalými spoluhráčmi.Zápas legiend sa na popradskom štadióne uskutočnil krátko pred stretnutím 1. kola Tipsport Ligy, v ktorom domáci "kamzíci" privítali majstrovskú Banskú Bystricu. V exhibícii nastúpili okrem Krotáka aj bývalí slovenskí reprezentanti ako Jozef Stümpel či Ladislav Nagy. Krotáka počas slávnostnej ceremónie ocenil aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, popradské publikum ocenilo klubovú legendu potleskom postojačky.Kroták síce nikdy nezískal vytúžený majstrovský titul, no do histórie slovenskej extraligy sa zapísal výraznými individuálnymi výkonmi. V súčte základnej časti a play off v nej nastúpil na 1259 stretnutí, v ktorých strelil 520 gólov a získal 1135 kanadských bodov, všetky tri údaje sú platné rekordy. Bývalý kanonier Popradu, ale aj Košíc hral v minulom ročníku za druholigový Kežmarok, ale počas sezóny si poranil koleno a rozhodol sa s hokejom skončiť.