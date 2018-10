TL Liga: Zvolen vyhral v Detve, víťaznú sériu natiahol na deväť duelov

Na snímke zľava brankár Roman Petrík (Detva) a tešiaci sa zvolenskí hráči druhom góle počas zápasu 14. kola Tipsport Ligy HC 07 Detva - HKM Zvolen v Detve v nedeľu 21. októbra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein



utorok 25. septembra



HC '05 iClinic Banská Bystrica – MAC Budapešť 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)





Góly: 25. Tamáši (Asselin, Marshall), 38. A. Šťastný (J. Sýkora, K. Sloboda). Rozhodovali: Baluška, A. Nagy (Maď.) – M. Orolin, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2289 divákov



Banská Bystrica: Williams – Kubka, Miller, Marshall, Ďatelinka, K. Sloboda, Mihálik, Biro - Asselin, Zigo, R. Varga – J. Sýkora, Faille, A. Šťastný – Belluš, T. Surový, Tamáši - Kabáč, Češík, T. Török



Budapešť: Rajna - Macaulay, Pozsgai, J. R. Dudás, Burt, Fejes, Garát, G. Bugár – Odnoga, J. Brown, T. Klempa - Terbócs, K. Nagy, Szabad – Bodó, Langkow, B. Orbán - Szigeti, Kreisz, Pápa







nedeľa 21. októbra



MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 35. Uram (Heikkilä) – 9. Ölvecký (Mikula, Radivojevič), 44. Ölvecký (Hecl, Bartovič), 60. Bližňák (Sojčík, Radivojevič). Rozhodovali: T. Orolin, Haszonits (Maď.) - R. Gajan st., Muszik (Maď.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 365 divákov



Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, P. Horváth, Korím, Mezovský, Kurali, Fereta, J. Nemec, M. Bača – Rób. Huna, Rich. Huna, Lištiak – J. Sukeľ, Oško, Uram – Vybiral, Piatka, Heikkilä – Žiak, Uhrík, Nechaj



Trenčín: Valent – Luža, Kovář, Bohunický, Holenda, Rýgl, Frühauf, M. Hudec – Sádecký, Sojčík, Radivojevič – Hecl, Ölvecký, Bartovič – O. Mikula, Bližňák, T. Varga – J. Švec, J. Pardavý, D. Hudec – Špankovič







HK Poprad - HK Nitra 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



Góly: 26. Brejčák (Mlynarovič, Svitana), 31. Macík (Paukovček, Brejčák), 45. Petran (Brejčák) - 18. Rapáč (Morrison, Richard), 37. Richard (Buček, Morrison). Rozhodovali: Korba, Nikolić – Jobbágy, Stanzel, vylúčení: 4:5, navyše Rais 5+DKZ za nedovolené bránenie v hre, Scheidl (obaja Nitra) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1023 divákov



Poprad: Vošvrda – Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Fabian – Svitana, Mlynarovič, Václav – Takáč, Paukovček, Koyš – Abdul, Zagrapan, Bondra – Belluš, Heizer, Macík



Nitra: Šimboch – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, A. Sloboda, Pupák, Rácz, Šiška – Blackwater, Slovák, Lantoši – Scheidl, Richard, Buček – Pätoprstý, Bortňák, B. Rapáč – Fominych, Čaládi, Hrušík







HC Košice - DVTK Jégesmedvék Miškovec 4:2 (1:1, 0:0, 3:1



Góly: 15. Nagy (Pulli, Brophey), 58. Suja (Pulli, Kafka), 60. Šoltés (Pretnar), 60. Kafka (Nagy) - 14. Vincze (Ritó), 58. Vas (Pance). Rozhodovali: Baluška, Müllner - M. Orolin, Smrek, vylúčení: 4:4, navyše: Dudáš (Košice) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0



Košice: Škorvánek - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, Šedivý, Dudáš, Lenďák - Spilar, Brophey, Nagy - Netík, Suja, Kafka - Hričina, Galamboš, Šoltés - Klíma, Krajňák, Žitný - Petráš



Miškovec: Duschek - Slovák, Crawford, Szirányi, Láda, Rusk, Milam - Magosi, Galanisz, Miskolczi – Pance, Vas, Kulmala – Somogyi, Loiseau, Harrison – Ritó, Hajós, Vincze







HC 07 Detva - HKM Zvolen 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)



Góly: 35. Murček, 55. Matúš Chovan (Valent, Tibenský) - 6. Lušňák (Vandas, Špirko), 10. Vandas (M. Halama), 25. Michal Chovan (Handlovský, Vandane), 34. Kytnár (Michal Chovan, Zuzin), 55. Handlovský (Vandas). Rozhodovali: Stano, Jonák - Šefčík, Kacej, vylúčení: 6:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1058 divákov



HC 07 Detva: Petrík – Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, P. Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon – Puliš, Matúš Chovan, Jakuceňa – Král, Murček, Ščurko – J. Žilka, V. Fekiač, Martin Ďaloga – M. Surový, P. Valent, Tibenský



HKM Zvolen: Tomek – Vandane, Ulrych, Zeleňák, D. Ružička, Drgoň, Pöyhönen, Dubina – Handlovský, Špirko, Vandas – Šišovský, M. Halama, Lušňák – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – P. Halama, S. Petráš, Andrisík







Tabuľka:



1. Zvolen 15 11 1 2 1 66:30 37



2. Košice 16 12 0 1 3 57:29 37



3. Nové Zámky 16 10 1 1 4 44:31 33



4. Trenčín 15 8 2 0 5 42:28 28



5. Poprad 15 8 2 0 5 38:29 28



6. Nitra 15 7 2 1 5 49:39 26



7. B. Bystrica 15 7 1 3 4 41:39 26



8. Detva 16 6 1 1 8 39:51 21



9. Žilina 15 4 2 0 9 43:57 16



10. L. Mikuláš 15 3 2 1 9 34:43 14



11. MAC 15 3 1 3 8 34:47 14



12. DVTK 15 4 0 2 9 37:57 14



13. SR20 13 0 0 0 13 18:62 0

HK Poprad - HK Nitra 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



Góly: 26. Brejčák (Mlynarovič, Svitana), 31. Macík (Paukovček, Brejčák), 45. Petran (Brejčák) - 18. Rapáč (Morrison, Richard), 37. Richard (Buček, Morrison). Rozhodovali: Korba, Nikolić – Jobbágy, Stanzel, vylúčení: 4:5, navyše Rais 5+DKZ za nedovolené bránenie v hre, Scheidl (obaja Nitra) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1023 divákov



Poprad: Vošvrda – Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Fabian – Svitana, Mlynarovič, Václav – Takáč, Paukovček, Koyš – Abdul, Zagrapan, Bondra – Belluš, Heizer, Macík



Nitra: Šimboch – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, A. Sloboda, Pupák, Rácz, Šiška – Blackwater, Slovák, Lantoši – Scheidl, Richard, Buček – Pätoprstý, Bortňák, B. Rapáč – Fominych, Čaládi, Hrušík



MHC Mikron Nové Zámky - MsHK DOXXbet Žilina 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 3. Bajtek (Fábry, Jakúbek), 28. Zbořil (Henderson), 54. Bajtek (Jakúbek, Fábry), 55. Ručkay (Jurík, Zbořil) – 22. Matejka (Beránek, Jenčík), 57. Hvila (Beránek, Ručkay). Rozhodovali: D. Konc st., Babic - D. Konc ml., Kis-Király, vylúčení: 6:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1123 divákov



Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Henderson, Ordzovenský, Juraško, König, Hatala - Pospíšil, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jurík - Nejezchleb, Urban, Rogoň - Jakúbek, Fábry, Bajtek



Žilina: Mikoláš - Žilin, Kučný, Bagin, Pastor, Matejka, Piegl, Mendrej - Huna, Podešva, Bárta - Milý, Síkela, Jenčík - Hvila, J. Ručkay, Beránek - Rehák, Ondruš, Hrazdíra





MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 35. Uram (Heikkilä) – 9. Ölvecký (Mikula, Radivojevič), 44. Ölvecký (Hecl, Bartovič), 60. Bližňák (Sojčík, Radivojevič). Rozhodovali: T. Orolin, Haszonits (Maď.) - R. Gajan st., Muszik (Maď.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 365 divákov



Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, P. Horváth, Korím, Mezovský, Kurali, Fereta, J. Nemec, M. Bača – Rób. Huna, Rich. Huna, Lištiak – J. Sukeľ, Oško, Uram – Vybiral, Piatka, Heikkilä – Žiak, Uhrík, Nechaj



Trenčín: Valent – Luža, Kovář, Bohunický, Holenda, Rýgl, Frühauf, M. Hudec – Sádecký, Sojčík, Radivojevič – Hecl, Ölvecký, Bartovič – O. Mikula, Bližňák, T. Varga – J. Švec, J. Pardavý, D. Hudec – Špankovič

HC Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)



Góly: 15. Nagy (Pulli, Brophey), 58. Suja (Pulli, Kafka), 60. Šoltés (Pretnar, Netík), 60. Kafka (Nagy, Šedivý) - 14. Vincze (Ritó), 58. Vas (Pance). Rozhodovali: Baluška, Müllner - Orolin, Smrek, vylúčení: 4:4, navyše Dudáš (Košice) 10 min. za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0.



HC Košice: Škorvánek - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, Šedivý, Dudáš, Lenďák - Spilar, Brophey, Nagy - Netík, Suja, Kafka - Hričina, Galamboš, Šoltés - Klíma, Krajňák, Žitný - Petráš



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Duschek - Slovák, Crawford, Szirányi, Láda, Rusk, Milam - Magosi, Galanisz, Miskolczi – Pance, Vas, Kulmala – Somogyi, Loiseau, Harrison – Ritó, Hajós, Vincze

HC 07 Detva - HKM Zvolen 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)



Góly: 35. Murček, 55. Matúš Chovan (Valent, Tibenský) - 6. Lušňák (Vandas, Špirko), 10. Vandas (M. Halama), 25. Michal Chovan (Handlovský, Vandane), 34. Kytnár (Michal Chovan, Zuzin), 55. Handlovský (Vandas). Rozhodovali: Stano, Jonák - Šefčík, Kacej, vylúčení: 6:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1058 divákov



HC 07 Detva: Petrík – Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, P. Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon – Puliš, Matúš Chovan, Jakuceňa – Král, Murček, Ščurko – J. Žilka, V. Fekiač, Martin Ďaloga – M. Surový, P. Valent, Tibenský



HKM Zvolen: Tomek – Vandane, Ulrych, Zeleňák, D. Ružička, Drgoň, Pöyhönen, Dubina – Handlovský, Špirko, Vandas – Šišovský, M. Halama, Lušňák – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – P. Halama, S. Petráš, Andrisík



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen pokračujú vo víťaznom ťažení. V nedeľňajšom stretnutí 14. kola Tipsport Ligy vyhrali na ľade HC 07 Detva 5:2 a triumfovali už v deviatom zápase v sérii. Zvolenčania figurujú na čele tabuľky, na konte majú 27 bodov, rovnako ako druhé Košice, no majú lepšie skóre i zápas k dobru.si v nedeľu poradili doma s DVTK Jégesmedvék Miškovec 4:2, maďarský nováčik figuruje na poslednej priečke tabuľky. Uspeli aj tretie Nové Zámky, ktoré zvíťazili nad Žilinou taktiež 4:2. Štvrtý triumf v sérii dosiahli Trenčania, keď vyhrali v Liptovskom Mikuláši 3:1.Banská Bystrica ešte v utorok zvíťazila nad druhým maďarským účastníkom MAC Budapešť 2:0.Hosťujúci Rais už po 90 sekundách hry opečiatkoval konštrukciu popradskej brány. Prvú šancu domácich mal na hokejke Mlynarovič, Šimboch si s jeho pokusom poradil. Na opačnej strane bol aktívny Lantoši, ktorý zamestnával obranu "kamzíkov". V polovici prvej tretiny inkasoval od Abdula tvrdý úder na hranici pravidiel nitriansky obranca Rais. Zákrok, po ktorom sa prerušila hra, zostal nepotrestaný. Otvárací gól zápasu mal na hokejke v 13. minúte po prihrávke od Bondru Zagrapan, ten ale vo vyloženej pozícii potvrdil, že sa v tejte sezóne strelecky trápi. Keď zaváhanie Šimbocha za vlastnou bránkou nevyužil Takáč, prišiel trest. Hostia po 7 sekundách pretavili početnú výhodu pohotovým Rapáčom. Nitriansky útočník sa v 18. minúte pohotovo presadil golfovým úderom z bezprostrednej blízkosti - 0:1.V druhej tretine hra oboch tímov gradovala. Už po necelej minúte mohol vyrovnať Takáč. Následne sa hostia vo dvojici rútili na Vošvrdu, ale Buček namiesto prihrávky zvolil nedôrazné zakončenie. Po zásahu Mlynaroviča putoval predčasne pod sprchy hosťujúci Rais. Popradčania najprv dlhú pätminútovú presilovú hru hrali zle, ale po uplynutí dvoch minút skončil puk z hokejky Scheidla za plexisklom a pre útočníka hostí to znamenalo dve trestné minúty. Od rozhodcov navyše dostal osobný 10-minútový trest. Presilovku 5 na 3 domáci premenili. Na konci peknej kombinácie bol obranca Brejčák - 1:1. Stupňujúcu aktivitu korunovali "kamzíci" v 31. minúte. Paukovček pohybom oklamal protihráčov, namiesto zakončenia zvolil prihrávku na výhodnejšie postaveného Macíka, a Poprad vyhrával. Hostia sa nevzdávali a už o päť minút sa začínalo odznova. Hostia hrali presilovku, keď sa puk s prispením domáceho obrancu Fabiana odrazil k voľnému Richardovi, ktorý ho z medzikružia upratal do siete - 2:2. Pred odchodom do šatní ešte hráči Popradu spálili dve tutovky - najprv Bondra a po ňom i Paukovček.Aj úvodná minúta tretieho dejstva patrila popradským útočníkom. Pri Takáčovej šanci bol Šimboch na mieste. V 45. minúte vyhrali Popradčania vhadzovanie v útočnom pásme, Brejčák posunul puk na Petrana a ten delovkou od modrej prekonal brankára Nitry - 3:2. Ďalšie minúty patrili hosťom. Ich aktivita kulminovala v 52. minúte. Na stupňujúci tlak reagovala domáca lavička oddychovým časom. Nervozity na ľade pribúdalo. V závere mali početnú výhodu hostia, ale Poprad sa presile ubránil. Necelé tri minúty pred koncom riadnej hracej doby sa proti pravidlám previnil Buček, čím Nitre zmaril šancu na záverečný tlak. Popradčania síce v presilovke nič nevymysleli, ale tesné víťazstvo udržali.Roman Stantien, tréner Popradu:Antonín Stavjaňa, tréner Nitry:Skóre duelu medzi Novými Zámkami a Žilinou otvorili domáci už v 3. minúte. Fábry našiel presnou prihrávkou z ľavého krídla voľného Bajteka, ktorého švih skončil až za Mikolášovým chrbtom. V úvodnej desaťminútovke kopili Žilinčania chyby v defenzíve, no domáci ich nedokázali potrestať. Na druhej strane neuspel so svojím pokusom Huna. V polovici prvej tretiny nevyužili domáci Jakúbek s Bajtekom obrovskú príležitosť a druhý menovaný zahodil i ponúknuté trestné strieľanie.Druhú tretinu začali Žilinčania presilovou hrou, ktorú vďaka Matejkovmu zásahu využili. Vyrovnaný stav vydržal do 28. minúty, keď domáci Zbořil z ľavého kruhu vymietol horný roh Mikolášovej brány. Novozámčanov mohol poslať do dvojgólového vedenia Pospíšil, no nestihol v rýchlosti posunúť puk do odkrytej žilinskej brány. Udrieť však mohli aj hostia, ale Ručkayov pohotový bekhend nakoniec zastavil Košarišťan.V záverečnom dejstve sa dostali oba tímy do niekoľkých príležitostí, hlavne Žilinčania cítili príležitosť spraviť niečo s tesným, no nepriaznivým výsledkom. V 48. minúte nastala kuriózna situácia. Pri avizovanom vylúčení domáceho Zbořila smeroval puk zo žilinských hokejok do ich prázdnej brány. Zabrániť tomu sa snažil jeden zo Žilinčanov, nakoniec faulovaný Juríkom. Domáci tak išli do dvojminútového oslabenia o dvoch hráčov. Žilina však ani túto ponúknutú možnosť nevyužila a tak sa dostali šesť minút pred koncom k slovu opäť domáci a to vďaka Bajtekovmu zakončeniu z prvej. Ubehlo len niekoľko sekúnd a domáci pridali ešte jeden gól – Juríkovu polostrelu - poloprihrávku tečoval pred brankárom Henrich Ručkay. Do konca stretnutia zostávali tri minúty, keď stav skorigoval na rozdiel dvoch gólov Hvila.Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov:Aleš Bachánek, asistent trénera Žiliny:Proti Trenčínu nezachytili Liptáci úvod stretnutia, keď Mikulovu prihrávku pod seba zužitkoval Ölvecký. Onedlho mohol vyrovnať Uram, ale na Valenta nevyzrel a trenčiansky brankár vyšiel víťazne aj z ďalšieho mikrosúboja s veteránom Liptákov v úvode prostrednej časti. V 35. minúte však pri presilovke domácich kapituloval, autorom vyrovnávajúceho gólu bol Uram. Trenčín v záverečnej tretine zvýšil obrátky a v 44. minúte Heclovu strelu tečoval do bránky Ölvecký. Domáci skúsili v závere hru bez brankára, ale 26 sekúnd pred koncom Bližňák gólom do prázdnej bránky rozhodol o výhre Dukly 3:1. Liptovský Mikuláš natiahol sériu prehier na osem.Úvod zápasu divákov príliš nenadchol a hoci hráčom nechýbalo nasadenie, zaujímavých situácií bolo minimum. Skóre sa prvýkrát menilo v 14. minúte. Pod tlakom rozohrávajúci Čížek poslal puk pred vlastnú bránku, získal ho Vincze a zblízka prekonal Škorvánka - 0:1. Na vyrovnanie sa však dlho nečakalo. Už o 36 sekúnd zobral zodpovednosť na seba košický kapitán Nagy, ktorý strelou spomedzi kruhou vymietol ľavý horný roh Duschekovej bránky - 1:1.Druhá tretina priniesla väčšiu aktivitu Košičanov, ktorí sa často dostali do útočného pásma. Ich ofenzívnej aktivite však chýbal moment prekvapenia a pozorne brániaci hráči Miškovca si aj zásluhou rozchytaného brankára Duscheka dokázali poradiť. V 32. minúte bol vo vyloženej šanci faulovaný domáci Hričina, Netík však z nariadeného trestného strieľania trafil iba hornú žŕdku. Domácich mohol krátko na to poslať do vedenia Nagy, jeho strelu však zmaril Duschek efektným zákrokom lapačkou.Aj v tretej časti narážali snahy domácich o získanie náskoku na pozornú defenzívnu hru Miškovca. Košičania sa do šancí dostávali najmä v presilovkách. V 48. minúte Duschek zmaril tvrdú strelu Dudáša, na opačnej strane mohol skórovať Harrison, ale v nádejnej pozícii netrafil bránku. Hostia mali v 56. minúte presilovku, ktorú síce nevyužili, ale po nej Vas po chybe domácich strelou spomedzi kruhov prestrelil Škorvánka - 1:2. Košičania skúsili od 58. minúty hru so šiestimi hráčmi, ktorú bleskovo využil Suja, ktorý tečoval Pulliho strelu - 2:2. Infarktový záver vyvrcholil 32 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď Šoltés strelou bez prípravy prestrelil Duscheka - 3:2. Pri následnej hre hostí bez brankára pridal štvrtý gól domácich Kafka - 4:2.Marcel Šimurda, tréner HC Košice:Glen Hanlon, tréner DVTK Jegesmedvék Miškovec:Hostia od úvodu potvrdzovali úlohu favorita. Detviansky brankár Roman Petrík sa zapotil hneď v prvej minúte, keď zlikvidoval dve nebezpečné strely Zvolenčanov. Otvoriť skóre sa pokúšal strelou spomedzi kruhov Handlovský, ale odrazený puk skončil až v hľadisku. Ďalšiu nebezpečnú príležitosť mal hosťujúci Vandane, ktorý sa prekľučkoval až pred Petríka, ale ten ho zblízka vychytal. V 5. minúte hrali hostia presilovú hru po vylúčení Gachulinca. V nej sa k odrazenému puku od Vandasa dostal Lušňák a strelil úvodný gól. Príležitosť na vyrovnanie mali domáci po vylúčení Zuzina v 7. minúte. Nedokázali si ale vytvoriť súvislejší tlak a presilovka sa skončila bez zakončenia. Hneď po návrate Zuzina si z pravej strany nakorčuľoval Vandas a rutinérsky vymietol ľavý horný roh Petríkovej bránky. V druhej polovici tretiny nevyužili domáci ani jednu z troch presilových hier, z toho dokonca jednu o dvoch hráčov a do šatní tak odchádzali spokojnejší hostia.V druhej tretine mali hneď v úvode obrovskú príležitosť na zníženie skóre domáci, ale Puliš ani Kráľ nedokázali Tomeka prekonať. V 23. minúte mal ďalšiu dobrú príležitosť Tibenský, ktorý sa vo vlastnom oslabení dostal v samostatnom nájazde pred Tomeka, dokázal ho obhodiť, ale puk skákajúci po modrej čiare v bráne neskončil. V 25. minúte výborne našiel Handlovský medzi kruhmi Chovana a ten strelou bez prípravy zvýšil už na 3:0. Hneď po skončení presilovky sa zoči-voči Tomekovi ocitol Ďaloga, ale jeho strela po prihrávke Fekiača skončila zblokovaná na hornej sieti. Ďaloga mal aj ďalšiu veľkú príležitosť v 30. minúte, keď tentoraz z ľavej stany prehodil puk ponad brankára Tomeka, puk sa kotúľal po bránkovej čiare a poradila si s ním až zvolenské obrana. V 31. minúte dostali Zvolenčania príležitosť ďalšej presilovej hry. V nej Tomek zneškodnil strelu Martina Chovana, čo bola zároveň jediná príležitosť, ktorú si Detvania v presilovke vypracovali. V 34. minúte prekvapil všetkých a najmä brankára Petríka Milan Kytnár, ktorý len nahodil puk z pravého rohu klziska smerom na Petríka, ten mu prepadol za chrbát a skončil za bránkovou čiarou, čo potvrdil až videorozhodca. Tribúny rozjasal na konci 35. minúty Michal Murček, ktorý sa najlepšie zorientoval v preplnenom bránkovisku a dotlačil puk za Tomekov chrbát. Na konci 38. minúty mohol ďalší gól pridať Surový, ale jeho strela tesne minula Tomekovu bránku. Vzápätí nevyužil ďalšiu obrovskú príležitosť Ščurko po prihrávke Puliša a do šatne sa odchádzalo za stavu 4:1 v prospech Zvolena.Do poslednej tretiny lepšie vstúpili Zvolenčania. V 41. minúte ohrozil tvrdou strelou od modrej čiary domáceho brankára Ulrych, ale gól z toho nebol. Hneď na to bol vylúčený kapitán Detvy Sládok a tak si Zvolenčania zahrali presilovú hru. V 45. minúte sa v samostatnom nájazde ocitol Šišovský, ale brankára Petríka neprekonal. V 46. minúte bol vylúčený Zvolenčan Chovan a domáci hrali ďalšiu presilovú hru. Počas nej si vytvorili veľa príležitosti na zníženie skóre, ale gól z toho nepadol. V 55. minúte Matúš Chovan prekvapil brankára Tomeka a znížil na 2:4. Domáca radosť trvala len 36 sekúnd, keď pridal ďalší zvolenský gól Handlovský a uzavrel tak skóre stretnutia na konečných 2:5.