TL: Majster začal prípravu na ľade zostra, chýbali legionári

Na snímke asistent trénera HC '05 iClinic Banská Bystrica Ivan Droppa počas úvodného tréningu na ľade pred začiatkom novej sezóny slovenskej hokejovej Tipsport Extraligy v Banskej Bystrici 24. júla 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Káder HC '05:



Beskorowany, Gajan, Belányi – Ďatelinka, Mihálik, Biro, K. Sloboda, Southorn, Nemčík, Räsänen, Žiak, Kobolka, S. Hudec, Dlapka, F. Petrinec – Jääskeläinen, Hrnka, Bartánus, Hickmott, McMurtry, Kabáč, Gabor, Tamáši, Šoltés, Róth, Sojka, O. Giertl, L. Lunter, M. Matoušek, Majerík, Sarvaš

Program prípravných zápasov:



08.08.2019 bez času HC Bratislava – HC '05 iClinic Banská Bystrica



10.08.2019 17:30 HC '05 iClinic Banská Bystrica – HK Dukla INGEMA Michalovce



15.08.2019 15:30 Scorpions de Mulhouse – HC '05 iClinic Banská Bystrica (vo Zvolene)



16.08.2019 15:30 EC KAC Klagenfurt – HC '05 iClinic Banská Bystrica (vo Zvolene)



17.08.2019 15:30 GKS Tychy – HC '05 iClinic Banská Bystrica (vo Zvolene)



24.08.2019 17:00 HC '05 iClinic Banská Bystrica – Unia Oswiecim



August - LM:



29.08.2019 18:00 Färjestad BK – HC ’05 iClinic Banská Bystrica



31.08.2019 16:00 Red Bull Mníchov – HC ’05 iClinic Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. júla (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice absolvovali v stredu prvý oficiálny tréning na ľade pred novou tipsportligovou sezónou. Do prípravy sa zapojilo 22 hráčov, pričom medzi trojicou brankárov figuroval reprezentant Denis Godla, ktorý si hľadá angažmán. V tréningoch nateraz iba nahradí Kanaďana Tylera Beskorowanyho. Zámorskí hokejisti sa totiž pridajú k mužstvu až budúci týždeň." uviedol asistent trénera HC '05 iClinic Banská Bystrica Ivan Droppa.Do prípravy sa zatiaľ nezapojil skúsený 37-ročný útočník Tomáš Surový. "" objasnil pôsobenie Surového v kádri úradujúceho slovenského majstra Droppa.Prvý oficiálny tréning "baranov" sa konal vo vedľajšej hale B, keďže ľad na hlavnej hracej ploche štadióna pod Urpínom ešte nie je pripravený. Hokejisti sa zdržali na ľade nezvyčajne dlho, plné dve hodiny, čo nebývalo zvykom. "" vyslovil sa obranca Vladimír Mihálik, ktorý okúsil NHL i KHL. Za pravdu mu dal i 36-ročný banskobystrický kapitán Ivan Ďatelinka. "povedal pre TASR.Káder Banskej Bystrice je pred začiatkom aktuálnej sezóny široký. Figuruje v ňom spolu s vybranými juniormi okrem trojice brankárov až dvanásť obrancov a šestnásť útočníkov." tvrdí Ďatelinka.Slovenský trojnásobný majster má v auguste naplánovaných šesť prípravných zápasov po ktorých nasledujú štyri duely v Lige majstrov. Prvýkrát ich absolvuje v drese Banskej Bystrice i staronová posila, útočník Tomáš Hrnka, ktorý hral v majstrovskom tíme predvlani, no prišiel do mužstva zo Slovana Bratislava až počas rozbehnutej sezóny.prezradil 27-ročný Hrnka.O cieľoch pred nastávajúcou sezónou 2019/2020 sa zatiaľ otvorene v šatni "baranov" nehovorí. "dodal Droppa, ktorý bude pri trénerskom kormidle už druhú sezónu asistovať kanadskému koučovi Danovi Cemanovi.