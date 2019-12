TL: Mlynarovič zamieril na hosťovanie z Popradu do Banskej Bystrice

Na archívnej snímke Samuel Mlynarovič. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Banská Bystrica 23. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Mlynarovič zamieril z Popradu do Banskej Bystrice. V tíme "baranov" bude v rámci hosťovania pôsobiť do konca sezóny 2019/2020. Oba kluby o tom informovali na svojich oficiálnych stránkach.Mlynarovič strávil prevažnú časť doterajšej kariéry v drese HK Poprad, v ktorom začal aj ročník 2019/2020. V ňom stihol odohrať 26 zápasov, v ktorých získal 4 kanadské body za tri góly a asistenciu. V nedávnom období sa viackrát nevošiel do zostavyZatiaľ posledný súťažný zápas odohral ešte 8. decembra práve proti Banskej Bystrici.