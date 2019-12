TL: Poprad zdolal MAC Budapešť

Marek Zagrapan, archívna snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš



HK Poprad - MAC Budapešť 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)



Góly: 8. Takáč (Svitana), 9. Matúš Paločko (Jacobs, Paukovček), 30. Matúš Paločko (Kozák), 55. Matúš Paločko (Brejčák, Paukovček), 59. Zagrapan (Takáč) – 6. Stretch, 51. Sofron (Langkow, Stretch), 52. Sofron. Rozhodovali: Müllner, Juhász – Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše: Paukovček (Poprad) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3587 divákov.



Poprad: Vošvrda – Kozák, Brejčák, Erving, Fabian, Magovac, Ťavoda, Romaňák, Božoň – Handlovský, Preisinger, Vandas – Takáč, Zagrapan, Svitana – Jacobs, Paukovček, Matúš Paločko – Matej Paločko, Bjalončík, Kundrik



MAC: Halász – Pozsgai, McNally, Blake Orbán, Carlisle, Fejes, Garát, Bugár – Terbócs, Stretch, Brance Orbán – Sofron, Langkow, Klempa – Bodó, Pitt, Nagy – Szigeti, Majoross, Kreisz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 30. decembra (TASR) - Hokejisti Popradu zvíťazili v pondelok na domácom ľade nad MAC Budapešť 5:3 v súboji 36. kola Tipsport Ligy.Poprad nastúpil na zápas bez viacerých hráčov základnej zostavy. Domáca lavička kombinovala najmä v obrane, v ktorej postavili až dvojicu juniorov. Zápas lepšie rozohrali hostia z Budapešti. Rozohrávku Brejčáka zachytil v útočnom pásme Stretch, ktorý mal dostatok času poriadne zamieriť a brankár Popradu Vošvrda nemal žiadnu šancu - 0:1. Vzápätí sa opäť po veľkej hrubke popradskej obrany ocitol v šanci Bodó. Tentokrát puk skončil v lapačke domáceho gólmana. Na konci 8. minúty prišlo vyrovnanie. Do predbránkového priestoru si nakorčuľoval Takáč, ktorý poza Halásza dostal puk do siete. O 34 sekúnd sa skóre menilo znova. Jacobs vyrobil pred Halászom neprehľadnú skrumáž. V nej mali domáci niekoľko dorážok za sebou. Tou gólovou sa však prezentoval až navrátilec v zostave Popradu Matúš Paločko.Festival šancí pokračoval aj v druhej tretine. Naďalej sa totiž hral živelný hokej nezviazaný taktickými zámermi. Na začiatku 30. minúty si do úniku po Kozákovej prihrávke nakorčuľoval Matúš Paločko. Najprv naznačil strelu, následne si Halásza položil na ľad a elegantne skóroval do prázdnej bránky - 3:1. Hostia hrozili najmä v presilových hrách. Veľkú šancu spálil najlepší hráč hostí Langkow. V bráne hostí sa predviedol proti Zagrapanovej strele efektným zákrokom Halász.V tretej tretine sa hralo nervózne, čo sa prejavilo na častých vylúčeniach. Domáci mali najväčšie šance paradoxne vo vlastných oslabeniach. V nájazdoch na Halásza však postupne nespeli Handlovský ani Zagrapan. Zákonite prišiel trest. Hostia pri presilovke 4 na 3 zahrali biliardovú akciu, na konci ktorej z prvej zakončoval do odkrytej časti bránky Sofron - 3:2. O necelú minútu bolo vyrovnané. Po strete s Langkowom ostal na ľade ležať Ťavoda, cez ktorého prepadol Matúš Paločko. K opustenému puku sa dostal voľný Sofron a blafákom si poľahky poradil v zakončení. Parádny návrat po ťažkom zranení ale predvádzal Matúš Paločko. Päť minút pred koncom riadnej hracej doby poslal puk k vzdialenejšej žrdi a zavŕšil tak hetrik. Hostia sa k záverečnému tlaku už nedostali. V 59. minúte stanovil konečné skóre na 5:3 Zagrapan.