TL: Popradskí kamzíci sa doma rozstrieľali

HK Poprad - MsHK DOXXbet Žilina 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)



Góly: 6. Bjalončík (Abdul, Zagrapan), 20. Bjalončík (Paločko, Ťavoda), 23. Václav (Bjalončík, Petran), 23. Macík (Bjalončík), 38. Svitana (Paukovček), 60. Svitana (Kozák, Koyš) – 7. Jankovič (Huževka), 13. Jenčík (Rudolf Huna, Barta), 49. Beránek (Piegl, Hvila). Rozhodovali: Kalina, Adamec – Kollár, Rojík, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1005 divákov.



Poprad: Vošvrda – Kozák, Fabian, Brejčák, Petran, Erving, Salija, Ťavoda, Karlsson – Svitana, Mlynarovič, Koyš – Takáč, Heizer, Václav – Zagrapan, Paukovček, Abdul – Paločko, Bjalončík, Macík



Žilina: Horčička (od 23. min Mikoláš) – Kučný, Bagin, Jankovič, Žilin, Piegl, Matejka, Mendrej – Jenčík, Surovka, Ru. Huna – Bárta, Huževka, Balej – Beránek, Ondruš, Hvila – Síkela, Rehák, Hrazdira

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 21. septembra (TASR) - Popradskí "kamzíci" sa na domácom ľade rozstrieľali a potešili svojich verných zhruba tisíc fanúšikov, ktorí si našli cestu na štadión pod Tatrami. V 4. kole porazili žilinských "vlkov" 6:3.Súboj tímov z chvosta tabuľky atraktívny hokej v prvej tretine nepriniesol. Po zaspatom úvode z oboch strán zobudil divákov v 6. minúte gól domáceho mladíka Bjalončíka. Zagrapan zamotal hlavu Žilinčanom kľučkami v rohu klziska, následne puk pred Horčičku zaviezol Abdul a z neprehľadnej situácie vyťažili "kamzíci" úvodný gól stretnutia. Odpoveď hostí na seba ale nenechala dlho čakať. Popradčania v obrannom pásme zazmätkovali, nenápadnou strelou prekvapil Vošvrdu Jankovič a bolo vyrovnané. V 13. minúte poslal Rudolf Huna do úniku Jenčíka a ten sa nemýlil - 1:2. Vyrovnanie prišlo tesne pred odchodom na prvú prestávku. Bjalončíka našiel vtipnou zadovkou spoza bránky Matúš Paločko - 2:2.Poprad mal raketový nástup do prostrednej časti hry. Na konci peknej kombinácie sa v ideálnej palebnej pozícii v medzikruží ocitol nádejný útočník Václav a so šancou si poradil ako starý rutinér - 3:2. V tej istej 23. minúte udreli domáci znova. Pohotovou strelou sa prezentoval Macík a Popradčania viedli už o dva góly. Hosťujúca lavička siahla po výmene brankárov, Horčičku nahradil Mikoláš. Dvojgólové vedenie prinieslo na domáce hokejky potrebný pokoj a "kamzíci" predviedli niekoľko nápaditých útočných akcií. Ujala sa však až presilovková delovka Patrika Svitanu na začiatku 38. minúty - 5:2.V záverečnom dejstve postihol domácich herný výpadok, za čo pykali v 49. minúte. Vošvrda Pieglovu strelu iba vyrazil pred seba a Beránek mu pohotovou dorážkou nedal šancu. O tri minúty neskôr "vlci" takmer znížili na rozdiel jediného gólu. Puk z hokejky Baleja tancoval na bránkovej čiare, ale Vošvrda ho stihol zachytiť v poslednej chvíli. Situácia sa následne konzultovala s videorozhodcom, podľa ktorého gól nepadol. V samom závere si hostia vzali oddychový čas a skúsili i hru bez brankára. Pätnásť sekúnd pred koncom riadnej hracej doby pečatil do prázdnej brány víťazstvo Popradu Patrik Svitana.