TL: Popradský kapitán Fabian pred novou sezónou: Chceme do play off

Poprad 13. septembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad pôjdu do novej sezóny Tipsport Ligy s jasným cieľom postúpiť do play off. Podľa slov kapitána "kamzíkov" Štefana Fabiana letná príprava splnila cieľ a tím má na čom stavať.povedal pre oficiálny popradský web Fabian, ktorého čaká pod Tatrami už štrnásta sezóna.Popradčania v lete rámci prípravy na suchu intenzívne korčuľovali, behali a hodiny strávili aj v posilňovni.dodal Fabian.Začiatkom septembra si hráči HK Poprad pripísali na konto prvenstvo na 71. ročníku Tatranského pohára. Popradčania si najskôr poradili s nováčikom Tipsport Ligy z Miškovca 3:1. Na postup do finále im v druhom zápase proti Vítkoviciam stačila aj prehra 4:5 po predĺžení. V dueli o titul zvíťazili nad účastníkom EBEL ligy zo Znojma 4:1.