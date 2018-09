TL: Žilina po predĺžení zvíťazila nad Banskou Bystricou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MsHK DOXXbet Žilina – HC '05 iClinic Banská Bystrica 3:2 pp (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 18. Dom. Rehák (Beránek, Jankovič), 58. Matejka (Rud. Huna), 62. Bárta (Piegl) - 4. Tamáši (Asselin, Faille), 17. A. Šťastný (Miller, J. Sýkora). Rozhodovali: Goga, Haszonits (Maď.) – Vyšný, Soltész (Maď.), vylúčení: 6:5, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.,423 divákov



Žilina: Mikoláš – Žilin, Jankovič, Bagin, Kučný, Matejka, Piegl, Mendrej – Balej, Húževka, Bárta – Rud. Huna, Surovka, Jenčík – Hvila, D. Rehák, Beránek - Sikela, Ondruš, Hrazdíra



Banská Bystrica: Baroš – Marshall, Ďatelinka, Kubka, Miller, K. Sloboda, Mihálik, Giľák, Biro – Asselin, Faille, A. Šťastný – J. Sýkora, Zigo, R. Varga - Belluš, T. Surový, Tamáši - Kabáč, Češík, T. Törok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 23. septembra (TASR) -Banskobystričania začali v stredoslovenskom derby lepšie, ale ich prvý gól, ktorý po chybe domácich na modrej a nájazde na Mikoláša strelil Kabáč, nakoniec po konzultácii s videorozhodcom rozhodcovia neuznali. O chvíľu však hrali hostia prvú presilovku a po skrumáži ju využil v 4. min Tamáši. Hostia mali navrch, domáci sa síce snažili, ale robili vzadu veľké chyby a len vďaka reflexom Mikoláša v bráne neinkasovali viac gólov. Pri ďalšej presilovke hostí však bol aj Mikoláš bezmocný, keď hostia vykombinovali brániacu sa štvoricu a Šťastný do odkrytej brány skóroval. Aj barani však spravili chybu pred Barošom a Dominik Rehák nemal problém zblízka upraviť na 1:2, čo bolo aj konečné skóre prvej tretiny.V druhej tretine mali hneď v úvode Žilinčania výhodu presilovky, ale iba potvrdili, že im táto herná situácia zatiaľ robí v sezóne veľké problémy. Hostia sa však postupne prispôsobili hre domácich, veľa hokejovej krásy riedko zaplnené tribúny nevideli a ani barani nedokázali využiť presilovku v polovici zápasu. Hokej s množstvom nepresností a sem – tam peknou akciou pokračoval aj naďalej a diváci sa gólu v druhej dvadsaťminútovke nedočkali.Žilinčania sa ubránili v úvode tretej tretiny početnej výhode hostí a následne sa tlačili do zakončenia, ale vyrovnať sa im nepodarilo ani z veľkej skrumáže pred Barošom. O pár minút sa dostali k presilovke aj vlci, ale Baroša vážnejšie neohrozili. V 48. min Mikoláš fantasticky zachránil domáci tím od tretieho inkasovaného gólu, keď zmaril šancu Vargovi. Ani ďalšia presilovka Žiliny neskončila gólom a vlkom už neostávalo veľa času na vyrovnanie. Navyše šiel necelých osem minút pred záverom zápasu na trestnú lavicu na štyri minúty kapitán Žiliny Balej a domáci sa s vypätím síl bránili tlaku Banskej Bystrice. Päť minút pred koncom zahodil šancu na gól Asselin, keď netrafil úplne odkrytú bránu Žiliny, a tá nemohúcnosť hostí potrestala. V 58. min. potiahol puk do pásma Huna, obišiel s ním bránu a po jeho prihrávke na modrú Matejka strelou švihom vyrovnal. Zúfalý tlak majstra nepriniesol gól, a tak nasledovalo predĺženie. V ňom hostia zahodili opäť nemožné, vyznamenal sa Mikoláš a vlci potom z protiútoku v 62. min. rozhodli zápas, keď sa na tretí raz presadil Bárta.