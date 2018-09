TL: Zvolenčania podľahli po predĺžení Novým Zámkom

Na archívnej snímke snímke Henrich Ručkay (Nitra). Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HKM Zvolen - HC Nové Zámky 2:3 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Góly: 34. Kytnár (Obdržálek, Chovan), 41. Ulrych (Drgoň, Kytnár) - 29. Jurík (Hain), 35. Štrauch, 62. H. Ručkay (Štrauch). Rozhodovali T. Orolin, Štefík - Šoltés, Stanzel, vylúčení 4:5, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 1553 divákov.



HKM Zvolen: Skapski - Drgoň, Ulrych, Vandane, Černook, Pöyhönen, Zeleňák, Roman - Michal Chovan, Kytnár, Obdržálek - Vandas, Špirko, Handlovský - Lušnák, Halama, P. Zuzin - Šišovský, Holovič, Petráš



HC Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, Novák, König, Hatala - Nejezchleb, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jurík - Rogoň, Videlka, Bajtek - Ondrušek, Fábry, Jakúbek

Zvolen 23. septembra (TASR) -Komorná atmosféra na štadióne, ktorú zapríčil zákaz skupiny fanúšikov do hľadiska po násilných incidentoch v Miškovci, sa akoby preniesla aj na ľad. Bezgólová prvá tretina priniesla len málo vzruchu, no góly padnúť mohli aj pri pár šanciach, ktoré sa zrodili na oboch stranách. V 3. min zlyhal strelecky v prečíslení Petráš, následne aj Holovič, na druhej strane Zbořilov nájazd v oslabení skončil v 5. min mimo bránky. Aj Zuzin v 11. min vyskúšal pohotovosť brankára Košarišťana, v 13. min hosťujúci Nejezchleb trafil v presilovke len bočnú sieť, dobré príležitosti nepremenili z domácich hráčov aj Jurík v 16. min a onedlho strelu Chovana efektne lapačkou zlikvidoval Košarišťan.Na gól sa čakalo až do 29. min, po strele Haina premenil dorážku bekhendom do odkrytej bránky Jurík. Domáci vyrovnali v 34. min po dolovaní puku pred bránkou, až to napokon skončilo presnou strelou Kytnára. Po 31 sekundách sa opäť menilo skóre, Štrauch samostatný únik zakončil s istotou blafákom a Zvolenčania mali o čom počas prestávky rozmýšľať.Po 18 sekundách od úvodného buly v tretej tretine vystrelil slabšie od modrej Ulrych a keďže pred brankárom Košarišťanom bolo klbko až troch hráčov, puk prepadol do siete. Domácich mohla posunúť do vedenia aj 44-sekundová presilovka o dvoch hráčov od 46. min, o jedného tesne pred vypršaním normálneho času, no Košarišťana neprekonali. Rozhodlo sa až v predĺžení v 62. min po presnej nahrávke Štraucha na voľného Ručkaya.