Tlačovka nebola financovaná z peňazí daňových poplatníkov, ohradili sa Hegerovi Demokrati (video)

9.3.2023 (SITA.sk) -Úvodná tlačová beseda nového politického subjektu Demokrati bola financovaná z peňazí daňových poplatníkov. Informáciu priniesol týždenník Plus 7 dní.„Servis okolo poludňajšej tlačovky, na ktorej (Eduard) Heger ohlásil novú stranu Demokrati, zabezpečoval podľa informácií Plus 7 dní tlačový tím z ministerstva obrany. Samotnú tlačovku dokonca moderovala Martina Kovaľ Kakaščíková , hovorkyňa rezortu a dočasne povereného ministra Jaroslava Naďa," píše týždenník.Na tlačovej besede sa zúčastnil aj šéf MO SR Jaroslav Naď, ktorý ju promoval aj na svojom profile ministra na sociálnej sieti, hoci samotná tlačová konferencia nesúvisela s obranou, ani s výkonom jeho funkcie.Periodikum tiež poukázalo na to, že tlačová beseda sa konala napoludnie, a teda v rámci pracovnej doby politických predstaviteľov.Demokrati sa voči informáciám spomínaného týždenníka ohradili. Ako ďalej v tlačovej správe informoval ich hovorca Martin Kvetko, utorňajšia tlačová beseda bola hradená výhradne z financií strany, čo vedia aj zdokladovať.„Nie je pravda ani to, že strana zneužila na prácu štátnych zamestnancov. Moderátorka si v deň konania tlačovej besedy čerpala na ministerstve obrany dovolenku a svoju prácu navyše vykonala bezodplatne. Týždenník tieto informácie zverejnil bez toho, aby si ich overil a požiadal o reakciu aj stranu Demokrati," vysvetlil Kvetko.Demokratov podľa Kvetka mrzí, že neoverené informácie prebrali bez oslovenia strany aj iné médiá, ktoré jednotlivo oslovili a požiadali o nápravu.