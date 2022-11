To Európania by sa mali ospravedlňovať za to, čo urobili, tvrdí prezident FIFA. Kritiku Kataru považuje za pokyteckú

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi sa nepáči kritika pomerov v Katare, dejisku tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale, zo strany európskych krajín. V Katare a najmä v hlavnom meste Dauha sú podľa vedúceho predstaviteľa svetového futbalu pripravení zorganizovať "najlepší svetový šampionát v histórii".Najvyšší predstavitelia Kataru sú dlhodobo kritizovaní za nedodržiavanie ľudských práv, diskrimináciu homosexuálov či zotročovanie zahraničných robotníkov, ktorí pracovali na infraštruktúre pre "mundial". Infantino však kritikom z Európy odkazuje, aby neboli pokryteckí."Za to, čo sme my Európania urobili za ostatných 3-tisíc rokov, by sme sa mali ospravedlňovať najbližších 3-tisíc rokov a nepoučovať iných o morálke," povedal šéf FIFA na sobotňajšej tlačovej konferencii v dejisku MS 2022.Sám Infantino vraj zažil v detstve diskrimináciu a šikanu na vlastnej koži ako syn talianskych rodičov, ktorí prišli do Švajčiarska za prácou. Kým Európania podľa jeho slov zatvárajú hranice pred ekonomickými migrantmi, Katar poskytol prácu robotníkom z Bangladéša, Indie a ďalších ázijských krajín. Tí podľa rôznych ľudsko-právnych organizácií často nedostávali adekvátnu mzdu, pracovali v nevhodných podmienkach a niekoľko tisíc z nich zomrelo počas výstavby štadiónov pre MS.Katarčania v ostatných rokoch upravili svoje zákony a zlepšili podmienky pre zahraničných robotníkov. Ocenil to aj Gianni Infantino. "To, čo dokázali v ostatných mesiacoch, je vcelku úžasné," vyslovil prezident FIFA uznanie organizátorom prvého svetového šampionátu na Blízkom východe.