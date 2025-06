To najlepšie z najprestížnejších svetových filmových festivalov exkluzívne na IFF Art Film 2025

31. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:

18.6.2025 (SITA.sk) - IFF Art Film 2025 prináša do Košíc exkluzívny výber filmov, ktoré tento rok zaujali na najvýznamnejších svetových festivaloch — od Cannes cez Berlinale až po Sundance či Rotterdam. Diváci sa môžu tešiť na diela renomovaných tvorcov aj nové objavy súčasnej kinematografie, ktoré budú uvedené na Slovensku vôbec po prvýkrát.Z plátien prestížnych filmových festivalov priamo do Košíc dorazia súťažiť v sekcii Medzinárodná súťaž hraných filmov hneď štyri filmy. Snímka(2025) režisérky Evy Victor je čiernou komédiou o vysokoškolskej profesorke, ktorá sa snaží zotaviť zo sexuálneho útoku. Jej debut mal premiéru na filmovom festivale Sundance v januári 2025, kde získal cenu Walda Salta za scenár a patrí medzi ojedinelé filmy, ktoré sa po Sundance dostali aj do sekcie Director's Fortnight na festivale v Cannes.Zo Sundance do Košíc dorazí aj film(2025) o pätnásťročnom Ahmetovi zo Severného Macedónska, ktorý sa po smrti matky musí prispôsobiť prísnym pravidlám svojho konzervatívneho otca. Útočisko nachádza v hudbe a v zakázanej láske k dievčaťu, ktoré rodičia prisľúbili inému. Film získal na festivale Sundance Cenu publika v sekcii Svetový film – dráma a Zvláštnu cenu poroty za kreatívnu víziu v rovnakej kategórii.O Modrého anjela bude v Košiciach súťažiť aj litovská snímka(2024), ktorá rozpráva o náročnej ceste dospievania dvoch dievčat, popretkávanej toxickými vzťahmi a komplikovaným vnímaním vlastného tela. Film si z festivalu v Locarne odniesol štyri ceny – Zlatého leoparda za najlepší film, Cenu za najlepší debut, druhú Cenu poroty mladých a Cenu Ekumenickej poroty – a bol nominovaný na Európsku filmovú cenu v kategórii Európsky objav – Cena FIPRESCI.V súťažnej sekcii IFF Art Film sa predstaví aj(2025), celovečerná prvotina Uršky Djukić. Príbeh sleduje introvertnú šestnásťročnú Luciu, ktorá počas víkendového sústredenia speváckeho zboru v kláštore začne pod vplyvom neznámeho prostredia a prebúdzajúcej sa sexuality spochybňovať svoje presvedčenia, čím narúša zdanlivú harmóniu v zbore. Film s výrazným senzuálnym a obrazovo bohatým štýlom získal Cenu FIPRESCI na Berlinale 2025.Obľúbená nesúťažná sekcia Panoráma, ktorá má za cieľ priniesť do košických kín to najlepšie zo svetovej kinematografie za posledný rok, ponúkne tento krát hneď niekoľko filmov z prestížnych festivalov. Diváci sa môžu tešiť na snímku(2025) legendárneho iránskeho režiséra Jafara Panahiho, ktorá získala Zlatú palmu na tohtoročnom MFF v Cannes. Film skúma morálne dilemy ako pomsta, odpustenie a spravodlivosť v represívnej spoločnosti. Jafar Panahi, ktorý bol v Iráne opakovane väznený, ho nakrútil tajne, bez povolenia vlády. Napriek tomu, že film rozpráva o traumách politických disidentov a odporcov moci, Panahi využíva aj súcit, satiru a čierny humor ako ostrú kritiku spoločenského systému.Svetovú premiéru v hlavnej súťaži na tohtoročnom festivale v Cannes mal aj film(2025) ukrajinského režiséra Sergeja Loznicu, ktorý vo svojom typickom štýle nakrútil mrazivú historickú drámu z obdobia veľkých stalinských čistiek.V súčasnom Rusku sa odohráva dej filmu(2025), ktorý získal Zvláštnu cenu poroty na festivale Sundance 2025. Dokument prináša unikátny pohľad na fungovanie ruskej propagandy a rozpráva napínavý príbeh o človeku, ktorý sa rozhodne riskovať všetko, len aby nezradil svoje hodnoty.Nórsky film(2024) je druhým dielom trilógie režiséra Daga Johana Haugerudaa ďalším dôkazom toho, že ak sa chcete otvorene rozprávať o láske a sexe, jedným z najlepších miest na to je Škandinávia. Tam vedia byť ľudia úprimní, bez komplexov a pretvárky. Snímka zaujala na Berlinale 2025, kde získala ocenenie Zlatý medveď a Cenu FIPRESCI.Na Berlinale 2025 mal svetovú premiéru aj film(2025) režiséra Gabriela Mascara, ktorý si odniesol Veľkú cenu poroty – Strieborného medveďa a Cenu ekumenickej poroty. Dej filmu sa odohráva v blízkej budúcnosti v Brazílii, kde je starším ľuďom nariadené presídlenie do izolovaných kolónií. 77-ročná Tereza sa však vzoprie a rozhodne sa splniť si celoživotný sen — letieť lietadlom. Na nelegálnej ceste po amazonskej rieke stretáva ľudí, ktorí jej ukážu nový význam slobody a zmyslu života.Nesúťažná sekcia Láska a anarchia, dlhodobo etablovaná súčasť programu IFF Art Film, každoročne prináša tie najodvážnejšie a najinovatívnejšie diela, a tento rok ponúkne aj dva víťazné filmy z prestížnych festivalov. Snímka(2025), ktorá získala Cenu poroty na Berlinale 2025, je melancholickým road movie o malej Anike, ktorá má zvláštnu schopnosť – dokáže (alebo si to aspoň myslí) rozumieť reči zvierat. Pre svojich pestúnov, milého muža a ženu, ktorí okolo nej budujú celý biznis, sa tak stáva atraktívnym zdrojom zárobku.Hlavnú cenu Tiger na festivale v Rotterdame 2025 a cenu FIPRESCI získal film(2025), celovečerná hybridná komediálna dokudráma, ktorú napísal a režíroval Igor Bezinović. Tento film rekonštruuje, alebo skôr dekonštruuje z geopolitického hľadiska úplne absurdnú okupáciu pohraničného mesta Rijeka dekadentným Gabrielom D'Annunziom – slávnym básnikom, bohémom, vojnovým hrdinom a charizmatickým extrémistom.Výber filmov, ktoré tento rok prinesie IFF Art Film, potvrdzuje, že festival ostáva miestom, kde sa slovenskému publiku otvára to najzaujímavejšie a najaktuálnejšie zo svetovej kinematografie. IFF Art Film je jedným z mála miest, kde môžu slovenskí diváci vidieť tie najlepšie filmové novinky ako prví, priamo z prestížnych festivalov, a zažiť ich v jedinečnej atmosfére. 