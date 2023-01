To naozaj nebude náhoda!

Medzinárodné i domáce uznanie

Stovky nových pracovných miest každý rok

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Lidl je historicky prvým obchodným reťazcom na Slovensku, ktorý získal prestížne medzinárodné ocenenie Top Employer. Aktuálne ich má na konte už sedem.Stabilita, osobný rozvoj, férovosť. To sú len niektoré z hodnôt, ktoré sú vpísané v zamestnávateľskej DNA Lidla. Že nejde o prázdne slová potvrdzujú nielen tisícky zamestnancov diskontného reťazca, ale aj odborníci. Lidl získal v poradí siedme ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe."Opätovný zisk ocenení Top Employer nás veľmi teší. Je pre nás poctou, že nás externá spoločnosť takto vníma, vďaka čomu môžeme oslovovať záujemcov o prácu v Lidli, a na druhej strane toto ocenenie je potvrdením, že sme skutočne tou správnou voľbou aj pre našich súčasných zamestnancov. Usilovne pracujeme na celej kandidátskej a zamestnaneckej skúsenosti, aj v neistých časoch poskytujeme stabilitu, férové platy a k nim navyše aj zaujímavé benefity. Čerešničkou na torte je záväzok spoločnosti k podpore tém diverzity a inklúzie, ako aj otvorená firemná kultúra, v ktorej práca prináša ešte viac radosti," zhodnotila Katarína Matejovie, konateľka Lidl Slovenská republika zodpovedná za oblasť administratívy.V čom spočíva tajomstvo diskontného reťazca? Lidl pozorne sleduje trendy a vníma požiadavky svojich zamestnancov, všade kde to je možné ponúka flexibilnú prácu, ako aj možnosť skrátených úväzkov a v administratíve rozširuje možnosti hybridnej práce. Voľné pracovné pozície obsadzuje primárne z vlastných radov, dôkazom čoho sú mnohé úspešné kariérne príbehy. V duchu svojho motta "Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý" sa Lidl intenzívne venuje budovaniu a posilňovaniu firemnej kultúry a leadershipu.Lidl má na Slovensku 160 klasických predajní, dva outlety, tri logistické centrá a centrála. Pracuje v ňom viac ako 6500 ľudí, ktorí sa nachádzajú v takmer sto slovenských mestách. Cieľom však je aby Lidl predstavoval jeden tím so spoločnými hodnotami. Od východu až po západ, od stážistu v Logistickom centre Nemšová po generálneho riaditeľa v Bratislave. Čo však sústredenie na tímovosť znamená? Odpoveď sa skrýva v poslaní, ktoré si Lidl zadefinoval spolu so svojimi zamestnancami: "Lidl tvoria výnimoční ľudia, ktorých spája spoločný zámer – urobiť všedný deň našich zákazníkov lepší a jednoduchší." Inak povedané, všetko čo Lidl robí, robí s ľuďmi a pre ľudí. Bez kvalitných, spokojných a motivovaných zamestnancov by to však nebolo možné. Úspech diskontu teda stojí na dvoch pilieroch: atraktívnej ponuke a spoľahlivých procesoch na jednej strane a na firemnej kultúre, ktorej cieľom je spokojnosť a rozvoj zamestnancov na strane druhej.Tituludeľuje prestížny medzinárodný inštitút, ktorý už tri desaťročia oceňuje firmy s najkvalitnejším zamestnávateľským prostredím po celom svete. Oceňovanie prebieha v celkovo 121 krajinách na 5 kontinentoch. Zameriava sa na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, výkonnostný manažment, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity či firemnú kultúru. Pred Lidlom, medzi časom už sedemnásobne oceneným, získali titul "Top Employer" iba tri firmy zo Slovenska, pričom Lidl bol historicky prvým obchodným reťazcom. "Vo výnimočných časoch sa ukazuje to najlepšie čo je v ľuďoch a vo firmách. A toho sme boli svedkami v našom tohtoročnom Certifikačnom programe Top Employers: výnimočný výkon od certifikovaných Top Employers 2023. Spoločnosť Lidl Slovenská republika vždy dokazovala, že jej záleží na rozvoji a pohode svojich zamestnancov," nechal sa počuť CEO Top Employers Institute David PlinkZa posledných 12 mesiacov vytvoril Lidl stovky nových pracovných miest, v priemere dve na každý pracovný deň v roku. Nové kolegyne a kolegov prijal diskont nielen vďaka otvoreniu siedmich nových predajní, ale rozšíril svoje tímy aj v logistických centrách a na centrále. Celkovo Lidl zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí a to naprieč celým Slovenskom, keďže pôsobí v 96 mestách. "Uvedomujeme si, že skutočné bohatstvo máme v našich ľuďoch. Chceme získať tých najlepších a zároveň udržať si a rozvíjať našich aktuálnych zamestnancov," vysvetlil Adam Miszczyszyn, generálny riaditeľ slovenského Lidla.Okrem atraktívneho finančného ohodnotenia ponúka Lidl všetkým svojim viac ako 6500 zamestnancom aj zaujímavé benefity, aktuálne v hodnote 370 € na osobu za rok.