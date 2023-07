To, že Šimka zastal aj Smer vypovedá o kvalite jeho práce, tvrdí Remišová a vyzýva na zastavenie chaosu

Poriadok by mala urobiť hlava štátu

Nezávislosť polície

14.7.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí a bývalá ministerka Veronika Remišová apeluje na prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby čo najskôr zastavila chaos a rozvrat na ministerstve vnútra. Podľa Remišovej je neprofesionálne zasahovanie ministra vnútra (Ivan Šimko - pozn. SITA) do práce polície a vojna medzi ním a políciou tým, čo Slovensko potrebuje najmenej.Šéfka strany Za ľudí tiež vo svojom stanovisku k situácii na ministerstve uviedla, že premiér je v demisii a nemôže odvolávať ministrov, preto by poriadok s ministrom vnútra mala urobiť hlava štátu.„Slovensko potrebuje pokoj a riadne fungovanie bezpečnostných zložiek, a nie chaos a vojny v rámci jedného z najdôležitejších ministerstiev," vraví politička. Remišová tiež poznamenala, že to, že sa Šimka zastala strana Smer-sociálna demokracia , vypovedá o kvalite jeho práce i chaose, ktorý vnáša do vedenia rezortu.„Vo vedení polície sú absolútni profesionáli, ktorých cieľom je čo najlepšie fungovanie polície. Nezávislosť polície je zároveň jedným z pilierov právneho a demokratického štátu a je preto šokujúce, že v zložitých časoch, ktoré žijeme, je to práve vláda pani prezidentky, ktorá nezávislosť polície ohrozuje. Je v záujme Slovenska, aby dočasne poverený minister vnútra na svojom poste skončil a polícia mohla riadne pracovať," myslí si šéfka Za ľudí. Dodala, že polícia nepotrebuje, aby sa do jej práce miešali politici, ktorí tomu nerozumejú.