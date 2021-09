Tohtoročná Biela noc potrvá 17 dní, bude divácky atraktívna a maximálne bezpečná

Vstup je zdarma

Tradičné aj premiérové lokality

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtoročná edícia Bielej noci prináša 17 dní umeleckých zážitkov vo verejnom priestore, v ktorom sa predstaví takmer 60 svetelných inštalácií, objektov, živých performance, mappingov, premietaní či výstav autorov zo Slovenska, Česka či Poľska.Informovala o tom v tlačovej správe asistentka produkcie Bielej noci Adela Ščasná. V Bratislave sa podujatie koná od 17. septembra do 3. októbra v čase od 19:00 do 24:00.V Košiciach naplánovali podujatie od 9. do 24. októbra v čase od 19:00 do 24:00. Vstup je zdarma a na výnimky upozornia organizátori v programe, ktorý nájdu návštevníci spolu s praktickými informáciami a festivalovou mapou na stránke podujatia.Umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková podotkla, že pandémia formát tohto ročníka výrazne ovplyvnila. „Intenzívne pracujeme na tom, aby bola Biela noc nielen divácky atraktívna, ale aj maximálne bezpečná. Hoci prinášame tiež časové diela a víkendové špeciály, väčšina inštalácií je dostupná každý večer po zotmení viac ako dva týždne. Chceme, aby si návštevníci vychutnali umenie bez obáv, davov alebo časovej tiesne, pokojne opakovane,” vysvetlila.Podľa nej sa však oplatí sledovať program a všímať si, ktoré z inštalácií sú dostupné len v konkrétnych časoch alebo počas víkendov. Patrí sem napríklad inštalácia Lousyho Abera v Starej tržnici, tanečno-akrobatické performance Ariadny Vendelovej, projekcia Jána Šicka na fasádu Národnej banky Slovenska, veľkoplošné mappingy či bohatý program vodnej trasy.Ščasná poukázala na to, že okrem tradičných prechádzkových trás sa na mape Bielej noci tento rok objavia aj premiérové lokality. Prvýkrát sa rozžiari mappingom aj Prezidentský palác (Force Fields) a Erik Binder umiestni svoju inštaláciu Kým nás svetlo nevezme na loď Pink Whale na Dvořákovom nábreží. Verejnosti sa každý bielonočný piatok, sobotu a nedeľu výnimočne otvorí aj ústredie Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici.