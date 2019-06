Tohtoročná nočná cyklistická jazda v Nitre bude aj pietnou spomienkou

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nitra 17. júna (TASR) – Cyklisti v Nitre sa stretnú na prvej tohtoročnej nočnej jazde. Konať sa bude v piatok 21. júna so začiatkom o 21.30 h. na Svätoplukovom námestí.Cyklisti sa následne presunú pod Zobor, na sídlisko Chrenová a späť do centra mesta, odkiaľ pôjdu do Mestského parku na Sihoti." pozývajú organizátori.Prvá tohtoročná nočná cyklistická jazda bude zároveň spomienkou na primára Psychiatrickej kliniky v Nitre a hudobníka kapely Traktor Zetor Františka Kuzmu, ktorý tragicky zahynul 13. júna pri autonehode, práve počas jazdy na bicykli. „pripomenuli organizátori.