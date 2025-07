Tohtoročné Bratislavské korunovačné dni sú venované spomienke na uhorského panovníka Karola III. – VIDEO, FOTO

Divadelno-historické predstavenie

Tematické prehliadky s témou korunovácií

26.7.2025 (SITA.sk) - Tohtoročné Bratislavské korunovačné dni (BKD) sú venované spomienke na uhorského panovníka Karola III. Trojdňové podujatie, ktoré začalo v piatok a potrvá až do nedele 27. júla, v sobotu pokračuje ďalším programom.V sobotu o 16:00 vyrazí z Bratislavského hradu smerom do centra mesta takmer 200-členný historický sprievod. Na Hlavnom námestí sa o 17:00 začne divadelno-historické predstavenie s názvom Na ceste do Prešporku.Jeho súčasťou bude prerozprávaný príbeh korunovácie Karola III. a zloženie korunovačného sľubu v podaní herca Braňa Deáka . Od 13:00 do 22:00 sa na Františkánskom námestí koná partnerské podujatie BKD – Festival Frankovky modrej a bratislavských vín.Ten ponúkne vína od miestnych vinárstiev z Rače, Vajnor a Nového Mesta vrátane frankovky modrej a ďalších odrôd typických pre Malokarpatský región. Sobotný program vyvrcholí slávnostným koncertom v Katedrále sv. Martina o 20:00.V rámci sprievodného programu je až do nedele pripravených niekoľko tematických prehliadok s témou korunovácií a života Karola III. Jednou z noviniek tohto ročníka je sprístupnenie presbytéria Katedrály sv. Martina, kde boli korunovaní uhorskí králi a kráľovské manželky. V Starej radnici (MMB) je počas celého korunovačného víkendu vystavená replika uhorskej koruny.