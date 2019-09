Tohtoročné eurovoľby pritiahli k urnám viac mladých ľudí ako v 2014

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. septembra (TASR) - Tohoročné voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa konali v dňoch 23. až 26. mája, prilákali k volebným urnám oveľa väčší počet mladých voličov ako pred piatimi rokmi (máj 2014). Vyplýva to z utorňajšej správy Eurobarometra a z výsledkov prieskumu, ktorý si objednal europarlament.V správe EP sa uvádza, že ide o jeden z najkomplexnejších kvantitatívnych prieskumov, ktorý analyzuje volebné správanie občanov a motiváciu v eurovoľbách. Prieskum na báze osobných rozhovorov sa uskutočnil od 7. do 26. júna 2019 vo všetkých 28 členských štátoch EÚ na vzorke 27.464 Európanov vo veku od 15 rokov.Na májových eurovoľbách sa zúčastnilo 50,6 percenta oprávnených voličov, čo je najviac od roku 1994 a oproti voľbám z roku 2014 to znamená osempercentný nárast účasti na voľbách. Najväčší nárast voličov (nad 15 percent) bol v Poľsku, Rumunsku, Španielsku a Rakúsku a voliči pribudli aj v krajinách s tradične najnižšou účasťou - na Slovensku (o 10 percent) a v Českej republike (11 percent).Prieskum podrobne rozoberá, kto hlasoval v eurovoľbách, analyzuje rozdiely medzi krajinami EÚ a tiež sociálno-demografické a sociálno-profesionálne skupiny. Spomedzi mužskej populácie k urnám prišlo 52 percent voličov, u ženskej populácie to bolo 49 percent.Eurobarometer zároveň potvrdil narastajúci vplyv mladých voličov vo voľbách. Účasť osôb mladších ako 25 rokov bola 42-percentná (nárast o 14 percent voči roku 2014) a z vekovej kategórie 25 až 39 rokov sa na voľbách zúčastnilo 47 percent voličov. Najpoctivejšími voličmi boli ľudia vo veku 40 až 54 rokov (52 percent) a predovšetkým staršia generácie (nad 55 rokov) s 54-percentnou účasťou.Hlavnými problémami, ktoré nabádali občanov, aby hlasovali, sú hospodárstvo a rast (44 percent), boj proti zmene klímy (37 percent), ako aj podpora ľudských práv a demokracie (37 percent). Okrem toho 36 percent respondentov uviedlo ako svoju najvyššiu prioritu spôsob fungovania EÚ v budúcnosti, 34 percent z nich ako dôvod účasti na voľbách zmienilo prisťahovalectvo a 22 percent uviedlo, že do určitej miery ich rozhodnutie voliť ovplyvnil brexit.Prieskum naznačil, že narástol počet Európanov, ktorí majú pocit, že ich hlas sa v EÚ výrazne zvýšil (na 56 percent), pričom podpora členstva v EÚ zostáva na historicky vysokej úrovni, keď 59 percent respondentov považuje členstvo svojej krajiny v EÚ za dobrú vec.