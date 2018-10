Tohtoročného Oskara za IT Osobnosť získal Gabriel Galgóci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. októbra (TASR) - Už po osemnásty raz sa na spoločenskom večere IT GALA odovzdávali ocenenia Najziskovejšia IT firma roka 2017, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka 2018.V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2018 sa víťazom stal Gabriel Galgóci zo spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia. Ocenený pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti a riaditeľ pre manažované zákaznícke služby v regióne EMEA. Za 19 rokov práce v AT&T sa mu podarilo slovenskú pobočku dostať do pozície strategického centra globálnych služieb a najväčšej AT&T pobočky mimo materskej krajiny.Z vtedajších 11 zamestnancov sa rozšírila na súčasných vyše 4400. Pracovné pozície sa pod jeho vedením transformovali z „backoffice“ na pracovné pozície s vysokou pridanou hodnotou.V kategórii IT PROJEKT roka 2018 si ocenenie odnáša FaBiS: Biometrická identifikácia klienta banky bez fyzickej prítomnosti. Táto mobilná aplikácia pomáha klientom získať dostatočne kvalitné údaje pre potvrdenie identity.Porovnáva selfie s tvárou na občianskom preukaze, overuje živosť človeka (tzv. liveness check). Online overenie získaných podkladov oproti databáze MV SR vyhodnocuje zhodu s údajmi a fotografiou na občianskom preukaze.V kategórii IT PRODUKT roka 2018 ocenenie získala Komunikačná technológia STEMI. Ide o technológiu, umožňujúcu pomocou smartfónov okamžitú obrazovú a hlasovú konzultáciu prípadu infarktu myokardu, vrátane EKG a cievnej príhody, medzi profesionálnym záchranárom v teréne a lekárom – špecialistom.Nemocničný tím pritom vidí polohu sanitky, čas dojazdu a rôzne klinické informácie, a tak vie pripraviť potrebné podmienky pre prijatie pacienta v nemocnici. Produkt prihlásila spoločnosť STEMI Global, s. r. o.Titul Najziskovejšia IT firma roka 2017 získala spoločnosť Profesia, spol. s r. o. Kategória Najziskovejšia IT firma roka vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (PC REVUE). Hlavné kritérium na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínov PC REVUE a portálu NexTech.sk.