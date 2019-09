Tohtoročný august priniesol 1639 osobných bankrotov

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Michal Svítok Foto: Ilustračné foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Tretí raz v tomto roku počet osobných bankrotov vyhlásených v jednom mesiaci dosiahol novú historickú hodnotu. V auguste zbankrotovalo 1639 obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových aj nebankových inštitúcií.V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to podľa analýzy predstavuje nárast o viac ako 21 %. V porovnaní s júlom, kedy zbankrotovalo 1589 dlžníkov, ich počet v auguste vzrástol o viac ako 3 %." priblížila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.Ako sa ďalej uvádza v analýze, najviac osobných bankrotov bolo v auguste vyhlásených v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. Z celkového počtu bankrotov vyhlásených v auguste pripadla väčšina, konkrétne 59,85 %, na mužov, pričom ženy tvorili 40,15 %. Najväčšou skupinou dlžníkov boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s takmer tretinovým podielom, pričom súdy vyhlásili konkurz aj na jedného tínedžera a osemdesiatničku.Z dlhodobých štatistík spoločnosti zároveň vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2019 zbankrotovalo 33.116 občanov Slovenskej republiky, z toho 11.111, teda viac ako tretina, za osem mesiacov tohto roka.