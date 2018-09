Tohtoročný Európsky týždeň mobility podporuje kombinovanú dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava/Brusel 15. septembra (TASR) - Európsky týždeň mobility (ETM) sa v tomto roku koná pod heslom:v dňoch 16. až 22. septembra. Cieľom tohtoročnej kampane je myšlienka podporiť výber rôznych druhov dopravy tak, aby sa bolo možné nimi dostať v meste do jeho rôznych častí.Kampaň odráža zameranie Európskeho roku multimodality, ktorý vyhlásila komisárka Európskej únie (EÚ) pre dopravu Violeta Bulcová v máji tohto roku v Bruseli s predstaviteľmi Železničnej agentúry Európskej únie (ERA) a Medzinárodnej únie spoločností kombinovanej dopravy železnice/cesty (UIRR). Európska komisia definuje multimodalitu akoĽudia v mestách a obciach majú rôzne možnosti mobility: jednak nemotorizované alebo motorizované spôsoby dopravy. Medzi ne patria napríklad chôdza, používanie bicyklov, mestská hromadná doprava a ďalšie spôsoby prepravy. Prínosy má nielen cestujúci v podobe zníženia nákladov, zvýšenia rýchlosti, pružnosti, komfortu či spoľahlivosti, ale i spoločnosť. A to v podobe zníženia znečistenia ovzdušia, preťaženia komunikácií, zlepšenia kvality života aj zdravia.ETM sa od roku 2002 uskutočňuje pravidelne v dňoch 16.-22. septembra s cieľom podnietiť samosprávy, mestá a obce, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Ako ďalej uviedla Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na svojej webovej stránke, na podporu kampane vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v spolupráci s SAŽP národnú súťaž o Cenu ETM.Od roku 1998, keď sa Svetový deň bez áut zaviedol na medzinárodnej úrovni, je jeho cieľom podnietiť vodičov motorových vozidiel, aby jeden deň v roku namiesto koní pod kapotou využili na pohyb iné formy prepravy. V mnohých mestách počas Svetového dňa bez áut neumožňujú súkromným autám vjazd do centra, ale podporujú hromadnú mestskú dopravu, väčšie využívanie bicyklov, kolieskových korčúľ, skejtbordov či jednoducho chôdze.Prvá oficiálna akcia mesta bez automobilu sa uskutočnila v júni 1996 na Islande. Radnica mesta Reykjavík sa vtedy rozhodla experimentovať a zorganizovala deň bez áut.Na európskej úrovni sa stal významným rok 2002, keď sa Svetový deň bez áut začlenil do novovznikajúceho Európskeho týždňa mobility. Vtedajšia komisárka pre životné prostredie Margot Wallströmová 16. septembra odštartovala Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie ľudí o škodlivosti osobnej automobilovej premávky a podporiť alternatívne druhy dopravy. V roku 2002 sa konal ETM prvýkrát v histórii oficiálne a už vtedy sa jeho vrcholom stal 22. september - Svetový deň bez áut. V tom roku sa zo Slovenska na podujatí zúčastnili mestá Bratislava a Košice, ako pridružené mestá Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Prešov a Trenčín.ETM sa v EÚ koná vždy na inú tému.