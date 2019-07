Tohtoročný jún je historicky najteplejší

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júla (TASR) - Tohtoročný jún bol historicky najteplejším júnom v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na Slovensku. Potvrdzujú to nielen hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu, ale v mnohých meteorologických staniciach aj extrémne vysoké počty letných a tropických dní. Vo svojej analýze o tom informujú klimatológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavel Faško a Jozef Pecho.V priebehu júna zaznamenal SHMÚ na Slovensku dve výrazné vlny horúčav, prevažne od 10. do 16. júna, respektíve od 24. do 27. júna.spresnili klimatológovia. Niekoľko meteorologických staníc malo v tohtoročnom júni všetky dni letné, stalo sa to v Hurbanove, Sliači, Topoľčanoch a v Žihárci.podotkli v analýze.Rekordy pre mesiac jún boli zaregistrované aj v počte tropických nocí. Najzaujímavejšie je podľa klimatológov to, že sa tropické noci vyskytli aj v severných či severovýchodných častiach Slovenska. Premiéru v júni mali napríklad na letisku v Dolnom Hričove a v Medzilaborciach, pričom v Dolnom Hričove sa vyskytli až dve tropické noci.spresňujú.Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vplyvom vytrvalého, nadnormálne teplého počasia v priebehu celého júna extrémne vysoká. V meteorologickej stanici v Žihárci dosiahla až 24,9 stupňa Celzia, v Bratislave na letisku 23,8 stupňa Celzia.uviedli klimatológovia. V Oravskej Lesnej to bolo napríklad až 18,8 stupňa Celzia, čo znamená, že tam jej hodnota bola teraz o 0,6 stupňa Celzia vyššia ako v auguste 1992. Jún 2019 v Oravskej Lesnej sa tak stal najteplejším mesiacom spomedzi všetkých mesiacov roka.Vo viacerých meteorologických staniciach dosiahol rozdiel medzi júnovou a májovou priemernou teplotou vzduchu aj viac ako desať stupňov Celzia, čo je podľa klimatológov SHMÚ takmer štvornásobok dlhodobého klimatického rozdielu medzi uvedenými mesiacmi. Mimoriadny bol jún aj z hľadiska atmosférických zrážok, ktoré boli vplyvom búrok priestorovo veľmi rozdielne.uviedli. Príkladom je meteorologická stanica Bratislava - Koliba, kde spadlo v priebehu tohto mesiaca len 16,7 milimetra zrážok. Ešte menej však spadlo v staniciach Kuchyňa - letisko - 6,5 milimetra alebo Bratislava - Mlynská dolina -10,3 milimetra.