Tohtoročný Polievkový festival v Košiciach bude až koncom novembra

Košice 10. októbra (TASR) – Termín tohtoročného Polievkového festivalu v košickom Kulturparku posunuli o viac než mesiac. Zmenu z 12. októbra na 30. novembra organizátori z K13 – Košické kultúrne centrá odôvodňujú technickými a hygienickými príčinami. Mesto Košice o tom vo štvrtok informovalo na svojej webovej stránke.Organizátori tvrdia, že pre posun termínu konania podujatia sa rozhodli vzhľadom na tohtotýždňové stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).uviedla poverená riaditeľa K13 - Košické kultúrne centrá Denisa Vágner.Miesto podujatia aj zakúpené vstupenky zostávajú podľa jej slov v platnosti aj pre novembrový termín. V prípade, že návštevníci budú trvať na vrátení zakúpených lístkov, bude tak možné urobiť v priestoroch Informačného centra Delta na Kukučínovej ulici, takzvané Biele námestie, pred vstupom do areálu Kultuparku, a to každý deň vrátane víkendu od 10.00 h do 18.00 h.Na vlaňajšom siedmom ročníku Polievkového festivalu v Košiciach sa zúčastnilo asi 3000 ľudí. Svoje kuchárske umenie a recepty predviedlo 43 tímov zastupujúcich rozmanité komunity mesta. Cieľom festivalu je ukázať rozmanitosť Košíc, predstaviť, kto je ich súčasťou, ako aj prehĺbiť vzájomnú toleranciu, rešpekt a úctu k inakostiam rôznych národností, skupín, komunít a jednotlivcov.