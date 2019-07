Tohtoročný US Open bude s rekordnou dotáciou 57 miliónov USD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. júla (TASR) - Tenisti na tohtoročnom záverečnom grandslame sezóny US Open sa môžu tešiť na rekordné odmeny. Organizátori rozdelia celkovo 57 miliónov eur, o štyri viac ako minulý rok. Víťaz mužskej i ženskej dvojhry dostane 3,85 milióna USD, zdolaný finalista 1,9. Len za účasť v 1. kole môžu hráči počítať s 58.000 USD, informovala agentúra DPA. US Open sa začne 26. augusta.