Tokijské metro chcú odľahčiť počas špičky originálnym spôsobom

Tokio 26. januára (TASR) - Jedna z najpreplnenejších liniek tokijského metra sa rozhodla riešiť preťaženosť počas rannej špičky originálnym spôsobom. Ponúka svoji klientom bezplatné jedlo v snahe získať si ich "srdcia cez žalúdky".Približne 7,2 milióna ľudí používa každý deň tokijské metro, pričom niektoré linky trpia notorickým preťažením počas špičky. Najhoršia situácia je na linke Tozai, ktorá sa teraz snaží nalákať užívateľov, aby cestovali ešte pred začiatkom rannej špičky. Spoločnosť Tokio Metro, ktorá túto linku prevádzkuje, uviedla, že ak sa nájde najmenej 2000 cestujúcich ochotných privstať si v nasledujúcich dvoch týždňoch, ponúkne každému "rannému vtáčaťu" zadarmo obľúbenú tempuru. Ide o smaženú zeleninu, rybu či ovocie v cestíčku.Ak sa k výzve pridá 2500 ľudí a každý deň počas dvoch týždňov sa vyberú do práce skôr, dostanú zadarmo misku rezancov soba. A ak ich bude viac ako 3000, získajú aj rezance aj tempuru za to, že si privstali.Ponuka spoločnosti Tokio Metro prichádza v čase, keď aj radnica spustila vlastnú iniciatívu s cieľom podporiť dochádzku mimo špičky. Do jej kampane by sa malo zapojiť takmer 1000 podnikov, ktoré umožnia svojim zamestnancom začať a skončiť prácu skôr ako zvyčajne alebo pracovať z domu.Prevádzkovatelia metra sa už dlho snažia rôznymi kampaňami zmierniť preťaženosť počas špičiek, najmä na linke Tozai, ktorá spája východné predmestia Tokia s tzv. biznis časťami najväčšej metropoly na svete. Vlaky na linke sú počas špičky vyťažené na 199 % ich kapacity. To je stále považované za bezpečné, ale znamená to, že cestujúci sú natlačení tak tesne, že majú problém pohnúť rukou či hlavou, uviedol hovorca tokijského metra Takeši Jamašita.povedal pre agentúru AFP.dodal.Preťaženie metra bude tiež veľkou logistickou výzvou pre Tokio počas letných olympijských hier v roku 2020. Niektorí odborníci navrhujú ako jednu z možností prácu z domu, čo by mohlo pomôcť zmierniť chaos v metre počas olympiády.