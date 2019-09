Tom Hanks si na Zlatých glóbusoch prevezme cenu za celoživotné dielo

Tom Hanks, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 26. septembra (TASR) - Americký herec Tom Hanks dostane na budúcoročnom udeľovaní Zlatých glóbusov ocenenie za celoživotný prínos do filmového priemyslu. Na slávnostnom podujatí, ktoré sa bude konať začiatkom januára, si 63-ročný Hanks prevezme Cenu Cecila B. DeMilla, informovala v stredu stanica BBC.uviedol Lorenzo Soria, predseda Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA), ktorá dané ocenenie udeľuje.Hanks získal rok po roku Oscarov a Zlaté glóbusy za stvárnenie hlavných postáv vo filmoch Philadelphia (1993) a Forrest Gump (1994). Herec sa po prvý raz medzinárodne zvýraznil filmom Veľký (1988). Jeho ďalšími úspešnými snímkami boli Bezsenné noci v Seattli (1993), Apollo 13 (1995), Zachráňte vojaka Ryana (1998) či Most špiónov (2015).V dabingu sa preslávil nahovorením kovboja Woodyho v sérii animovaných filmov Príbeh hračiek (1995, 1999, 2010, 2019).Cena Cecila B. DeMilla sa udeľuje každoročne hercovi, režisérovi alebo filmovému producentovi, ktorého práca má trvalý dosah na filmový priemysel. Držiteľmi tohto prestížneho ocenenia sú napríklad Jeff Bridges, Denzel Washington, George Clooney, Meryl Streepová, Morgan Freeman, Robert De Niro, Audrey Hepburnová či Clint Eastwood.V poradí 77. udeľovanie Zlatých glóbusov sa uskutoční 5. januára 2020 v hoteli The Beverly Hilton v meste Beverly Hills.