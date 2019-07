Tomanová: Deti sú často zneužívané ich najbližšími

Na archívnej snímke detská ombudsmanka Viera Tomanová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. júla (TASR) – Komisárka pre deti Viera Tomanová sa často stretáva s prípadmi zneužívania detí.hovorí.Aj rodičia sú podľa nej preťažovaní v zamestnaní, prichádzajú unavení z práce a majú málo času na dôverné rozhovory s deťmi. Deti potom majú sklon k izolovanosti a komunikácii prostredníctvom internetu, čo často len znásobuje ich problém.Deti sú podľa nej dôverčivé voči informáciám na sociálnych sieťach, preto sa zasadzuje za prijatie ochrany detí aj v digitálnom priestore, v mediálnom prostredí a v reklamách.tvrdí komisárka.Problém je podľa Tomanovej tiež to, že deti sa nevedia brániť a často si myslia, že problémy, ktoré medzi sebou riešia rodičia, spôsobujú ony.konštatuje komisárka. Dospelí podľa nej často problémy detí bagatelizujú alebo zahmlievajú, najmä vtedy, ak oni sami dieťaťu ubližujú alebo sú nejakým spôsobom za to zodpovední.V škole podľa nej už nepostačuje len pedagóg.myslí si Tomanová.Úrad komisára pre deti prešetruje prípady porušovania alebo ohrozovania práv dieťaťa. Dieťa sa naň môže obrátiť priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov či inej osoby, ktorej bolo zverené do starostlivosti. Podľa Tomanovej niekedy rodič očakáva, že komisárka sa v riešeniach a stanoviskách prikloní na jeho stranu a bude presadzovať záujem matky alebo otca.tvrdí komisárka.