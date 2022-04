Tomáš Klus sa vracia aj na slovenské pódiá

Sem podľa vlastných slov chodí veľmi rád. Už 3. júna 2022 absolvuje koncert v Pezinku, ktorý bol pôvodne plánovaný v lete 2021, ale kvôli pandémii musel byť preložený. Česká časť Cítím tour je v plnom prúde a aj nedávny koncert v Brne to potvrdil.

Tomáš Klus – Tajemství:

Na novinkovom albume Cítím sa Tomáš Klus prejavuje aj vo svojej novej polohe, ktorá inklinuje k melodického a pesničkovému popu. Prvým oficiálnym singlom bola skladba Tajemství. „Nesmierne sa teším, keď si ľudia vypočujú album Cítím tiež z toho dôvodu, že to je po 13 rokoch mojej hudobnej dráhy prvý popový album, i keď som celé tie roky súčasťou českého mainstreamu. Teším sa tiež, až pesničky z nového albumu budeme s Cílovou skupinou hrať na koncertoch, pretože je to i návrat ku koreňom, obohatený o nové korenie,“ hovorí Tomáš Klus.

Doterajšie koncerty v rámci Cítím Tour 2022 prinášajú to najlepšie z tvorby a energie Tomáša Klusa. Skladby z albumu Cítím tvoria nosnú časť koncertov. „Koncert v Brne bol pre nás ukážkou toho, že sa na Tomášov koncert oplatilo počkať,“ hovorí organizátor Karol Jagoš: „Spolupracujeme už dlhé roky a dnes je vo svojej zatiaľ najlepšej forme. Nové skladby si absolútne získali publikum, ktoré sa bavilo od začiatku do konca. Hoci nás presun koncertu minulý rok veľmi mrzel, dnes vieme, že sa to oplatilo a návštevníci zažijú skvelý koncert.“

Tomáš Klus – pozvánka na koncert:

“Milí Pezinčania, moc sa ospravedlňujem, že sme museli koncert u vás zrušiť,” povedal v úvode videa spevák. No s úsmevom sebe vlastným pokračoval T. Klus slovami: “Myslím, že tento (koncert) bude trojnásobne lepší, pretože hráme 3.6. Takže to budú násobky trojky a šestky. Prídem aj s kapelou a bude to mega!” Počas koncertu v Brne dokázal, že kombinácia známych skladieb a noviniek z posledného obdobia, spoločne s “dobitými baterkami”, znamená v prípade Tomáša Klusa ešte viac energický koncertný zážitok.

Tomáš Klus sa po pauze spôsobenej pandémiou vráti aj na slovenské koncertné pódiá. Jedným z prvých vystúpení bude 3. júna 2022 koncert v Pezinku, pôvodne naplánovaný na rok 2021, na ktorom predstaví nielen už známe a úspešné skladby, ale aj novinky z albumu Cítím. Vstupenky na koncert sú v predaji na

.